A világ második legnagyobb területű országa, Kanada túlnyomó része vadon, ahová csak az igazán kalandvágyók, valamint azok merészkednek, akiket a munka szólít oda. De akármi is vigye a közutaktól távol az embert, szinte biztosan különleges járműre lesz szüksége a hatékony közlekedéshez – ahol van igény, ott pedig akadhat megoldás is.

A kanadai Zeal Motor 2018-ban mutatta be a Fat Truck névre keresztelt járgányát, mellyel szárazon és vízen is megbízhatóan haladhat egy nagyobb társaság is. Az elsősorban favágóknak, bányászoknak, vadászoknak, kutatóknak, mentőegységeknek kitalált terepjáró négy hatalmas, 1,5 méter magas, 60 cm széles keréken gyűri le a szilárd akadályokat, és ugyanezekkel hajtja magát előre, ha a vízbe merül.

A Fat Truck alapja egy vízhatlan, acélból készült hajótest, melyre egy könnyű, de bukókerettel erősített alumíniumkasztni kerül. A 2,0 vagy 2,2 literes, soros négyhengeres turbódízel erőforrás a tömegközéppont mélyen tartására a hajtótest aljába kerül – a hajtást egyébként egy hidrosztatikus váltó juttatja mind a négy kerékhez.

A négy méretes, különleges bordákkal rendelkező abronccsal a Fat Truck akár 70%-os emelkedőn is képes felkapaszkodni, a laza talaj, mocsár, a sár, a hó meg se kottyan neki, de vízen is fennmarad, sőt, 5 km/órás sebességgel halad is. Szárazon, ideális úton a csúcssebesség egyébként 40 km/óra.

A kormányzás egy, az első két ülés közé épített joystickkal történik, az egy időben ellenkező irányokba is forogni képes kerekeivel a Fat Truck a tankokhoz hasonlóan egy helyben is képes teljesen körbefordulni.

A járgány teherbírása 2200 font, azaz hajszál híján egy tonna, ülésből összesen nyolc (2+6) kerülhet bele, azaz legfeljebb ennyi személyt szállíthat.

A quebeci cég gépei 120-190 ezer amerikai dollár (44-70 millió Ft) között mennek használtan, de a legtöbb esetben másodkézből és a gyártónál is csak a komoly érdeklődőknek árulják el az árat.