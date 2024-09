Charles Leclerc-re és a Ferrarira irányult a nemzetközi sajtó figyelme, miután a monacói – 2019 után másodszor is – megnyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíjat. Napokkal azután, hogy a 26 éves versenyző pályafutása hetedik győzelmét aratta, egy kellemetlenebb esettel került a címoldalakra.

Futótűzszerűen terjedt el az interneten az a videó, aminek tanúsága szerint a Ferrari pilótája Monaco utcáin koccant neki az előtte haladó autónak. A kisebb baleset még a monzai versenyhétvége előtti napokban történt a Fairmont szálloda előtt, ahol az ottani F1-es pálya vonalvezetése is húzódik – írja a SportsRush. A felvételen jól hallható, ahogy megroppan az első lökhárító műanyagja, tehát a történtek hatására még ha nem is súlyosan, egyértelműen megsérült a Ferrarija – bár tudjuk, hogy az anyagi kár jelentős lehet ilyen esetben is.

NOT CHARLES HITTING ANOTHER CAR 😭😭😭 pic.twitter.com/0s3AcgTn9i — clara (@leclercsletters) September 6, 2024

A felvétel tanúsága szerint egyik autóból sem szálltak ki a koccanást követően, Leclerc kézfeltétellel kért elnézést. A Ferrari Purosangue ára körülbelül 140 millió forintról indul. A maranellói márka fennállásának első SUV-ja 2022 őszén került piacra – akkor a Vezess elsők között tekinthette meg –, 6,5 literes V12-es motorral, 725 lóerős teljesítménnyel és 715 Nm-es forgatónyomatékkal.

Leclerc-nek nem először gyűlik meg a baja a közúti közlekedéssel: egy korábbi eset nyomán az is kiderült, hogy a parkolás sem az erőssége.