Az autófólia közkedvelt módja egy jármű megjelenésének befolyásolására. Ha profin rakják fel, akkor hatásos, látványos, és az eredetitől teljesen eltérő karaktert ad akár egy átlagos, családi autónak is. Ezzel a Skoda Octaviával viszont pont az ellenkezője történt.

Lehet, hogy szándékos tákolással állunk szemben, a kattintásokra vadászó „influenszerek” korában ezernyi őrültséget megvalósítottak már, de bármi is legyen az ok, a gép mindenképp könnyfakasztó. A fólia felhelyezésének minősége az üntapadós füzetborítókkal vetekszik, amit iskolakezdés előtti éjjel nyalnak fel a szülők.

Az alkotó a kerekekre is gondolt, sőt a gumikat is lefújta, ha már az arany adta a tematika alapötletét.

Félig fújt, félig fóliázott, mintha csak karácsonyi ajándéknak készült volna a szebb napokat megélt Skoda Octavia. Szemfülesek észrevehetik a jobb hátsó lámpa alatti javítást is, egy tipikus kézműves darab, talán két önmetsző csavarral rögzítve.

A szelíd sikersztori – Skoda Octavia első generáció

A jármű volt az első saját fejlesztésű modellje a cseh autógyárnak, miután azt 1989-ben felvásárolta a Volkswagen-csoport. Az előkészületek már 1992-ben, az első tanulmánnyal megkezdődtek, a nagyközönség előtt pedig 1996-ban mutatkozhatott be az új Octavia. Két évvel később a kombi, majd az összkerékhajtású kivitele is megjelent. Az autóból különösen sportos RS változat is született.

2000-ben jelent meg a ráncfelvarráson átesett, továbbfejlesztett változat. Magyarországon egészen 2009-ig, a második generáció felfrissített változatának megjelenéséig árulták, a gyártást végül 2010-ben fejezték be. Volt belőle összkerékhajtású modell, erőteljes sportverzió RS néven 1,8 literes 180 lóerős motorral, valamint egész tisztesen extrázott Laurin & Klement kivitel.