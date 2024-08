Egy debreceni fotós kapta el néhány napja, amikor egy Ferrari LaFerrari betért Magyarország második legnépesebb városában egy benzinkútra, mert megszomjaztak a lovak. A rendszáma német hatósági jelzésű, a tulajdonsoról semmit nem tudni.

Aki élőben látta az autót, az becsülje meg a pillanatot, mert ebből a csodás Ferrariból nem készül több. Összesen 499 darabot adtak el belőle – és néhányat már össze is törtek – és van jó pár darab amelyek egész biztos, hogy egy klimatizált garázsban, gondosan elzárva várja az idők végezetét, vagy új gazdáját évtizedek múlva.

A 2013 és 2018 között gyártott Ferrari LaFerrari az olasz gyártó abszolút csúcsmodelljeihez tartozik, elődei a Ferrari (288) GTO, az F40, F50 és az Enzo. Új korában csak a Ferarri különleges ügyfelei vásárolhattak belőle és nem is az döntött hány Ferrari lapul a garázsában. Mindössze 499+1 zárt tetős készült belőle, az utolsó darabot elárverezték, a befolyt összeget jótékonysági célra fordították. Aperta néven 2016-ban érkezett a nyitott tetős változat, amelyből 200 darabot terveztek, de plusz 10 darabbal megfejelték. Ez a modell volt a Ferrari első fullhibrid hajtáslánccal szerelt modellje.

Benzinmotorja 800 lóerőt, a villanymotor további 163-at bocsát a vezető rendelkezésére. Az autó végsebessége 350 km/óra feletti, kevesebb mint három másodperc alatt gyorsul nulláról százra, de a kétszázhoz is alig kell több hét másodpercnél. Maximális nyomatéka 700 Nm, az erőátvitelről hétfokozatú, dupla kuplungos váltó gondoskodik. A lassításról elöl 398, hátul 380 mm-es karbon féktárcsák gondoskodnak.

A LaFerrari alapján pályaautó is született FXX-K és FXX-k Evo néven. A tulajdonosok az eredetinél könnyebb, de erősebb autókat a Ferrari által szervezett pályanapokon vezethetik. Manapság ezek az utcai ritkaságok 3-4 millió euró környékén cserélnek gazdát, a nyitható tetős Aperták ennél is drágábban. Ez átszámítva durván 1,5 milliárd forint, szóval a jelenlegi 5 milliárdos hazai lottónyereményből már érdemes lehet beruházni egyre, hiszen befektetésnek is kiváló egy ilyen autó, mivel már gyártják, a presztízse pedig az egekben van.