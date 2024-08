„Jogesettár” – röviden így foglalta össze a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) K. Krisztofer péntek délutánját. Azután vették őrizetbe a 23 éves férfit, hogy lopott autóval, ittasan okozott balesetet a XIV. kerületben, majd a menekülése során egy kerékpárt is megpróbált ellopni.

Az egész azzal kezdődött, hogy K. Krisztofer egy Mogyoródi úti telephelyről egy másik kocsi slusszkulcsa és egy bankkártya mellett egy autót is ellopott. Azzal ittasan okozott egy személyi sérüléssel is járó balesetet a Dózsa György út és a Thököly út kereszteződésében, majd elmenekült a helyszínről. A 23 éves férfi ezután egy Thököly úti társasházba szökött be, ahonnan egy biciklit próbált meg eltulajdonítani, de megzavarták.

A járőrök végül fél órával a baleset után, a Cházár András utcában fogták el – írja a Police.hu. A férfinál kábítószergyanús anyagot találták, amit lefoglaltak, őt pedig mintavételre előállították. Az ittasság gyanúja az alkoholszonda eredménye alapján merült fel, amit a rendőrség külön szabálysértési eljárásban vizsgál.

Ha ez sem volna elég, az adatai ellenőrzésekor kiderült, hogy a jászberényi rendőrök lopás miatt már körözték K. Krisztofert. Többrendbeli lopás, segítségnyújtás elmulasztása és kábítószer-birtoklás miatt, szakértők bevonásával indítottak eljárást ellene. A kihallgatása után nemcsak őrizetbe vették, de kezdeményezték a letartóztatását is.