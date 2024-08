Igazi sunnyogó aljasságot vett fel a Tesla egyik legjobb felszerelése, az álló helyzetben biztonsági rendszerként üzemelő kamerák. Korábban több vandál elfogásában segítséget jelentett, ám az elmúlt időszakban a funkció inkább az adatvédelmi aggályok miatt került a reflektorfénybe.

A Vezess is beszámolt róla, hogy a Tesla alkalmazottai visszaéltek az autók által rögzített felvételekkel, adott esetben mémeket készítve szórakoztak azokon.

Most viszont hasznos volt a rendszer, ami megmutatta, hogy Torontóban az autó mellé álló Mercedes tulajdonosa szép csendben végigkarcolta a karosszéria oldalát. Odafigyelt, hogy ne legyen feltűnő, de szerencsére a kamera tökéletesen rögzítette a jelenetet.

This just happened in Toronto.



Mercedes-Benz owners son dings Model Y door, then follows up by keying it afterwards.



Crazy. This is why you should always have Sentry Mode enabled.



(Via reddit u/chrisli89) pic.twitter.com/N3OvlmSsf1