Bár a darazsak és a méhek (főleg az utóbbi) alapvetően hasznos rovarok, és csak kevés jelent veszélyt az emberek számára, mégis sokan félnek tőlük.

Időnként előfordulhat, hogy darázs vagy méh kerül az autó utasterébe, amely többnyire akkor fordul elő, amikor áll a gépkocsi és nyitva marad az ajtó vagy valamelyik oldalsó ablak. De alacsonyabb sebességű haladáskor is megtörténhet, hogy lehúzott ablak esetén egy apró hívatlan vendég repül be az utastérbe.

Ilyenkor az esetek túlnyomó többségében az ijedtségen kívül más nem történik, a rovar megússza a dolgot és kirepül, az autóban ülők pedig sértetlenek maradnak és idővel megnyugodnak.

Egészen más a reakció, ha az autóban ülők egyike fél a rovaroktól, vagy allergiás a méhcsípésre, és nincs nála ellenanyagot tartalmazó gyógyszer. Mert bizony ez súlyos következményekkel járhat. Ami viszont kiemelt veszélyforrás, az a rovar megjelenése által keltett figyelemelterelés, pánik. A sofőr a darázs, vagy a méh láttán általában megijed, kezével össze-vissza csapkod, nem a forgalomra koncentrál.

Augusztus második felében darázsinvázió várható

Az elmúlt 2-3 évhez képest közel 3 héttel hamarabb jött a nagy meleg, az erős és tartós kánikula időszakos csapadékkal pedig a gyümölcsérést is megsürgette, ezek együtt pedig olyan mértékben kedveznek a darazsaknak, hogy azok tömegesen elszaporodhatnak, magyarázta az Agrárszektornak Kovács Tamás, a Nova-Tox Profi Kft. kártevőirtó társaság ügyvezető igazgatója nemrég a szol24.hu-nak. A szakember arra is rámutatott, hogy az enyhe tél miatt több megtermékenyített királynő tud áttelelni, és mivel hamarabb indul be a tavaszi melegedés, gyorsabban is tudnak szaporodni a darazsak.