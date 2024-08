Sokak számára az autó több, mint puszta használati tárgy – különösen akkor, ha valami különlegességről van szó. Az pedig, ha begyűrűzi magát a félelem egy ilyen „kapcsolatba”, alapjaiban változtathatja meg egy autót életét.

Igaz, a második generációs Ford Escort kilógott a hétköznapi autók sorából, de akkoriban sem számított ritkának vagy méregdrágának. A típus RS1800-as változatával 1975 és 1981 között húsz versenyen győztek a rali-világbajnokságon (WRC). 1979-ben ráadásul a csapatvilágbajnoki címet is bezsebelte a Ford, ami egészen 2006-ig az utolsó elsősége volt.

Az Escort RS2000-hez így komolyabb sportkarrier sem köthető – vagy legfeljebb csak közvetetten –, a tulajdonosa mégis féltette a saját példányát. Az 1974 végétől 1980 augusztusáig tartó gyártási ciklusban viszonylag késői, 1979-es évjáratú Escort 45 évesen is kitűnő, gyakorlatilag szalonba illő állapotnak örvend, ám ez annak köszönhető, hogy 36 évig ki sem mozdult a garázsból.

A képre kattintva galéria nyílik:

Tulajdonosa azután döntött úgy, hogy féltett autóját inkább elrejti a világ és a kíváncsi szemek elől, hogy az 1980-as évek elején három férfit látott a parkoló Escortja körül ólálkodni. Sikerült elhajtania a helyszínről, de meg volt győződve arról, hogy utána is követték őt – ezért többé inkább nem is merészkedett ki vele az utcára.

Hogy megalapozott volt-e a félelme, vagy csak a paranoia lett úrrá rajta, az valószínűleg már nem fog kiderülni. Mindenesetre az RS Owners Club egyik tagja 2021-ben találta meg az Escort RS2000-et, amit akkor vastag porréteg fedett, viszont alatta mindent rendben talált.

Az egy tonnánál is könnyebb Escort motorháztetője alatt négyhengeres, 2,0 literes motor található, hosszában beépítve, négyfokozatú kézi sebességváltóval szerelve. Aszfaltszaggatónak nem éppen mondható, 112 lóerős teljesítményéhez 160 Nm-es nyomaték párosul – a maga korában így is kellően fürge volt. A kupé 9,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra; a 181 km/órás csúcssebesség már egy fokkal jobban hangzik, de itt a fő vezetési élményt a hátsókerék-hajtás adja.

Aláírhatjuk, hogy sokkal izmosabb, akár 200 lóerő feletti példányok is akadnak a restomodok között, amiknek a motorjuk is nagyobb. Ez esetben viszont egy tisztességes darabról, akár azt is mondhatnánk, hogy egy időkapszuláról van szó, ami még évekig szolgálhatja a leendő tulajdonosát. A brit KGF Classic Cars oldalán hirdették meg, igaz, az ára meglehetősen borsos: 94 195 font, azaz több mint 43,5 millió forint.