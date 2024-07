Arról már többször beszámoltunk, hogy Ausztriában a rendőrség nem szórakozik: aki súlyosan túllépi a sebességhatárt, vagy rendszeresen gyorshajtáson érik, annak bizony elkobozzák az autóját és csak később mérlegelik, visszakaphatja-e.

Úgy tűnik Svájcban sem bánnak kesztyűs kézzel a gyorshajtókkal: a közelmúltban három súlyos eset is történt.

Július 27-én kora reggel Svájcban a luzerni rendőrség megállított két gyorshajtót a neuenkirchi Sursee utcán. A két jármű a városban az 50 km/órás megengedett sebesség helyett 109, illetve 121 km/órás sebességgel haladt. A luzerni rendőrség a 23 éves és a 24 éves portugál sofőrt letartóztatta, a vezetői engedélyüket elvette és mindkét autót lefoglalták – olvasható a helyi rendőrég közleményében.

Szintén szombaton egy harmadik letartóztatásra is sor került a luzerni Reussbühlben. Egy 20 éves svájci férfi 107 km/órás sebességgel hajtott át a Ruopigenring területén, ahol szintén 50 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség. Nála a gyorshajtáson kívül további problémák is felvetődtek. A rendőrök megállapították, hogy nincs érvényes vezetői engedélye, az autó lopott volt, ráadásul ittasan is vezetett. A luzerni rendőrség le is tartóztatta, az autót pedig szintén lefoglalták.