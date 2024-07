MEGÁLL AZ ÉSZ #59 😐Amikor szembejövő forgalmat jelzünk a változtatható jelzésképű digitális táblákon, nem pont erre gondolunk... 🛣️ A mai eseteket az M1-es és M86-os pályákról hoztuk. 1️⃣ Az első videóban egy szürke Opel érkezik a saját sávjában, egy ideig követi a sávelhúzás vonalát, aztán elindul a lellósáv irányába és borít mindent. 😱A nagyobb baj itt jön: a sofőr megijed, hirtelen elrántja a kormányt és azzal a lendülettel oldalára borulva átugrat a másik oldalra, ahol végül kerekeire érkezve megáll. Szerencsére senkit nem talál el a másik oldalon, és ki is szállnak az autó utasai. 2️⃣ A második balesetben egy személyautó túlkormányzottá válik, megcsúszik és először a belső, majd a külső szalagkorlátnak ütközik és felborul. ❓Egy üzenet írása után meg tudnád mondani, hogy milyen autók mellett mentél el? 🔺A vezetésünk 30-50%-ában nem a vezetésre, hanem a dohányzásra, evésre, ivásra, a tájra, a mobiltelefonra figyelünk (egy európai felmérés szerint). 🔺Egy rövid üzenet elolvasása alatt akár 5️⃣0️⃣0️⃣ métert is megtehetünk. Ez olyan mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnénk! 🔺Ha nem figyelünk, másodpercek kellenek csak és eggyel kevesebben érünk aznap haza. ℹ️ Egy Európai Unió által készített felmérés szerint minden 4. baleset figyelmetlenség miatt következik be és minden 8. halálos balesetért is az oda nem figyelés okolható. ‼️ Kérünk mindenkit, a vezetésre koncentráljon, ha pedig úgy érzi fárad, a legközelebbi pihenőben álljon meg és gondoskodjon a megfelelő (alkoholmentes) folyadékpótlásról! 🤗 Így biztonságos utad lesz Neked is és a Veled egy szakaszon haladóknak is.👷‍♂️És munkátarsaink is biztonságban lesznek‼️ 🚘 Vezessetek óvatosan! #mkif #auto #foryou #drivesafe