Mint arról korábban a Vezess is beszámolt, sokan nem tudnak megbarátkozni az önvezető autók gondolatával, igaz, a technológia térnyerését többek között azért kifogásolják, mert korántsem mondható kiforrottnak. Annak ellenére, hogy már évek óta jelen van, a mai napig előfordulnak olyan helyzetek, melyekben nem igazán boldogulnak az önvezető autók. A hatóságoknak egyelőre eszköz sincs a kezében ahhoz, hogy fellépjenek az azok által elkövetett szabálytalanságokkal szemben, ugyanis a jogszabályok még nem követték le a modernizáció jelentette változásokat.

Az egyik legnagyobb autonóm taxiflottát működtető Waymo azonban kénytelen lépni, miután az elmúlt időszakban a technológiát ellenzők nem riadtak vissza a radikálisabb fellépésektől sem. Megelégelve a gyerekbetegségekből fakadó dugókat, tavaly nyáron egy civil csoport tagjai bójákkal próbálták összezavarni az autókat, hogy azok maguktól megálljanak, ám sokszor ennél komolyabb, tettlegességig fajult atrocitások is történtek, így volt, hogy megrongálták vagy fel is gyújtották a kocsikat. A vállalat Szilícium-völgyi tulajdonosa, az Alphabet (a Google anyacége) két ügyben is pert indított – írja a Wired.

Ezek egyike sem kapott nagyobb figyelmet korábban, mégis több százezer dolláros kártérítést követelnek a vandáloktól. A bírósági dokumentumok szerint az állítólagos elkövetők a Waymo több tucat autójában, többek között azok kerekeiben és hátuljában tettek kárt, ezzel veszélybe sodorva a cég hírnevét. Az, hogy most jogi útra terelték a rongálásokat, a szóvivő szerint a cég biztonságot előtérbe helyező stratégiáját igazolja, ám a portál megkeresésére nem volt hajlandó részletezni az ügyet. Itt vélhetően arról van szó, hogy ezek az önvezető taxik, ha számukra megoldhatatlan szituációval találkoznak, inkább megállnak, és bekapcsolják a vészvillogójukat, ezzel talán zavart okozva, de nem balesetet előidézve.

Az azonban kiderült, hogy a Waymo ügyvédjei a kaliforniai legfelsőbb bíróságon egy Tesla Model 3 sofőrjével szemben indítottak pert, aki állítólag kétszer is szándékosan neki ütközött a vállalat egyik autonóm Jaguar crossoverének, miután figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. A sofőr egy azóta törölt X-bejegyzésben azt írta, a Waymo csak szórakozik vele, majd a Tesla vezérének, Elon Musknak azt jelezte, hogy szívesen dolgozna a Teslánál.

Tőle kártérítés címén 45 795 dollárt, átszámítva több mint 16,4 millió forintot, azon felül pedig további 137 ezer dollárt, vagyis 49,1 millió forintot követel a Waymo a javításokra, valamint arra az időre, amennyire a balesetben érintett kocsi kiesett az állományból. Arra is kötelezték emellett a férfit, hogy törölje a posztját, amely azóta elérhetetlenné is vált a közösségi oldalon.

A másik ügyben pedig az ügyészség már vádat is emelt az elkövetővel szemben, aki a Waymo 19 autójának vágta ki a gumiját. Ő annak ellenére ártatlannak vallotta magát, hogy az autók kamerái állítólag rögzítették a rongálásokat. A vállalat tőle összesen csaknem 88 ezer dollárt, összesen 31,5 millió forintot követel.

Az illető védője szerint a férfinak „segítségre van szüksége, nem pedig börtönre”. Azt is felrótta az ügyészeknek, hogy továbbra is nagyvállalatok utasításának engedve hurcolják meg a szegény embereket, ebben az esetben pedig egy olyan technológiai cégnek kedveznek, „amely ellen szövetségi vizsgálat folyik, amiért veszélyes helyzeteket idézett elő az utcákon”.