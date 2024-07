A hétvégén különleges látványosság várja a Balaton északi partján, Keszthely és Tapolca között utazókat: régi közlekedési járművek állnak forgalomba, nosztalgiát idézve. Az esemény során nemcsak a vasútvonalakon, hanem az országutakon is feltűnnek a múlt század ikonikus járművei.

A Budapest-Balatonfüred-Tapolca és Keszthely-Tapolca közötti vasútvonalakon összesen 12 retró mozdony húzza majd a 8 nosztalgia-szerelvényt. Bár ezek a mozdonyok még ma is aktívan szolgálnak, külső festésük az eredeti megjelenést idézi. A Volánbusz is bekapcsolódik a nosztalgia-hétvégébe: a Budapestről érkező vonatokhoz csatlakozva egy zöld faros Ikarus és egy 266-os nosztalgiabusz szállítja az utasokat Siófok és Balatonfüred között.

Az esemény apropóját több évforduló is adja. Idén 30 éve kezdődött a hazai InterCity-motorvonatgyártás, melynek egyedi járműve, a „Samu” is bemutatkozik. A V63-as Gigant villanymozdonyok gyártásának 50. évfordulóját, az M44-es Bobó tolatómozdonyok 70. évfordulóját, valamint a legendás 424-es gőzmozdony forgalomba állásának 100. évfordulóját is ünnepeljük. Emellett az EuroCity-flotta gerincét adó CAF-sorozat első darabjai 30 évesek.

A közúti nosztalgia sem marad el: a 1967-ben gyártott, zöld színű Ikarus 55 Lux autóbusz, amelyet eredetileg az Ikarus székesfehérvári üzeme használt, szintén feltűnik a hétvégén. A buszt 2000-ben vásárolta meg a Kapos Volán, majd felújította, így 2001-ben újra forgalomba helyezték. 2020-ban ismét teljes körű felújításon esett át.

Az Ikarus 266-os autóbusz, amelyet 1978-ban Székesfehérváron gyártottak, szintén a retróhétvége része lesz. Eredetileg a Kapos Volán szolgálatában állt, majd a 90-es években teljes vázcserén, 2014-ben pedig teljes felújításon esett át. Az új festés a jellegzetes Volán-sárga színben pompázik.

A retró hétvége volános járatai mindkét végállomásról 8:30, 10:30, 12:30, 14:30 és 16:30 órakor indulnak, továbbá lehetőség van a Szántód és Tihany között közlekedő kompjárat igénybevételére is.