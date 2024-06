Érezhetően egyre nagyobb figyelmet fordítottak az ittas vezetés visszaszorítására, az elmúlt évek folyamán például az autókba beépített alkoholszonda ötlete is felmerült. Végleges megoldást azóta sem találtak, viszont az ausztrál Edith Cowan Egyetem tudósai újabb találmánnyal rukkoltak elő: a kamerás arcfigyelő-rendszer még időben kimutatná, ha valaki alkoholos befolyás alatt ülne autóba.

A kutatás keretében egy hagyományos, RGB színterű, vagyis a piros, a zöld és a kék színek keverésével dolgozó kamera rögzítette 60 önkéntes arcát, miközben egy beltéri szimulátort vezettek. A felvételek felhasználásával egy gépi tanuláson alapuló algoritmus keresett árulkodó jeleket a három kategóriába sorolt, vagyis a józan, az enyhén, illetve súlyosan ittas résztvevőkön, különös hangsúlyt fektetve az arcmozgásaikra, a tekintetük irányára és a fejük helyzetére – írja a New Atlas.

Az algoritmussal később további, ittas sofőrök arcáról készült videókat is megvizsgáltattak, a rendszer pedig 75 százalékos pontossággal állapította meg, hogy a három skálás szisztéma szerint mennyire számítanak ittasnak. Ez azt jelenti, hogy maga a technológia még fejlesztésre szorul, de később sokkal pontosabb eredményeket produkálhat, főleg akkor, ha egy nagyobb adatbázis felhasználásával is betanítható lesz.

Emellett a rendszert integrálnák egy okostelefonos alkalmazásba, így a felhasználók saját magukat, valamint a velük utazókat is tesztelhetik, mielőtt útnak indulnak. „A kutatás megerősíti, hogy egy egyszerű kamera segítségével lehetséges az alkoholos befolyás mértékének kimutatása” – állapította meg Dr. Syed Zulqarnain Gilani. A vezető tudós hozzátette, hogy a későbbiekben, ha alacsonyabb felbontású felvételekkel is beéri, a technológiát az útmenti kamerák is használhatják.