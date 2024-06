Ehhez pedig nem kell más, mint egy rosszul elhelyezett hirdetőtábla. A típust gazdagon felszerelték vezetéssegítő extrákkal, radar, ultrahangos érzékelő, kamerák, sőt egy LiDAR is beépítésre került. A hardver azonban nem minden, ezek megfelelő alkalmazásához okos vezérlésre is szükség van, a finomhangolás azonban úgy tűnik nem volt száz százalékos a kínai márkánál.

A rendszer ugyanis egy hirdetőtáblán, az út felett szereplő két autót ismert fel, és úgy gondolta, ezek akadályként állnak keresztben az autópályán. Ezért aktiválta a z autonóm vészfék-rendszert, LiDAR ami gyakorlatilag hirtelen és erős vészfékezést jelent, ami 77 km/órás tempóról hirtelen megállította a kocsit.

A mögötte haladó autóban viszont nem volt ilyen rendszer, a hús-vér vezető pedig nem számított ilyen hirtelen megállásra, így hátulról eltrafálta a kamu akadályok miatt megálló szabadidőautót. Az esetek döntő többségében jól dönt a rendszer, és segít megakadályozni a ráfutásos baleseteket, gázolásokat.

Az ilyen esetek azonban rávilágítanak, hogy milyen irányban lehet még fejleszteni. Egyfelől az utak mentén nem túl szerencsés élethű autókat, gyalogosokat ábrázoló hirdetést elhelyezni, másrészt a sofőröknek sem szabad teljesen az ilyen rendszerekre hagyatkozni, ma még mindig készen kell állni a váratlan helyzetekre a volán mögött, és ismerni kell, hogy a vezetéssegédek egy adott helyzetben hogyan reagálhatnak.

