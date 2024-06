Nem mindennapi feladattal néztek szembe az Orange Megyei Tűzoltóság tűzoltói az Egyesült Államokban. Egy autóbalesethez vonultak, amiben egy Kia Optima és egy fehér Ram pickup ütközött, aminek eredménye egy félig levegőben „lebegő” autó lett. A Kia ugyanis pont eltalált egy tűzcsapot, a kiáramló nagy nyomású víz pedig olyan erővel tört fel, hogy felemelte, és a magasban tartotta a kocsi hátsó részét.

A balesetben részt vevő másik autó részben látszik azon a hat másodperces videón, amelyet a Lake Forest-i tűzoltóság töltött fel a közösségi médiára.

