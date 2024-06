Annak ellenére, hogy soha nem sikerült a profi létesítmények közé emelkednie, az amerikaiak szemében a mai napig ikonikus a kaliforniai Willow Springs Raceway. 1953-ban nyitotta meg kapuit a komplexum, mely az elmúlt 62 év során Bill Huth és családja tulajdonában volt, egészen mostanáig, ugyanis 1962 óta először gazdát cserél a versenypálya – írja a Drive.

A hirdetésben nem hozták nyilvánosságra a Los Angelestől körülbelül 130-140 kilométerre elhelyezkedő, történelmi pálya árát, de a következő tulajdonosának számolnia kell a terület felújításával. Az évtizedek során változatlan, körülbelül 4 kilométeres fő vonalvezetés további hat pályával, valamint egy gokart- és egy ralikrossz-pályával egészül ki a 243 hektáros telken, ahol bérelhető garázsok és szálláslehetőségek is találhatóak.

A Willow Springs amellett, hogy a Gran Turismo játékaiból is ismerős lehet (lsd. nyitóképünkön), az 1950-es évek végén még NASCAR Grand International mezőnye is tiszteletét tette. Az aszfaltcsík a megszokott pályanapok és zártkörű versenyek mellett filmforgatások, tanfolyamok és más rendezvények helyszínéül is szolgál.