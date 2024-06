Győztesen került ki a Tesla abból a perből, amit egy kínai nővel szemben indított, akinek komoly következményekkel kell szembenéznie, amiért rágalmazta az amerikai gyártót – adta hírül a Carscoops.

Azután kapott nagy figyelmet a nő, hogy a 2021-es Sanghaji Autószalonon felállt egy kiállított bemutatóautó tetejére, és „Fékhiba” feliratú pólót viselve azt terjesztette,

a fékek meghibásodása miatt az édesapja több autónak is nekiment hátulról a Teslájával.

A vádakra reagálva a Tesla azonnal jogi útra terelte az ügyet.

A female Tesla owner climbed on top of a car’s roof at the Tesla booth to protest her car’s brake malfunction at the Shanghai auto show Monday. The booth beefed up its security after the incident. pic.twitter.com/ct7RmF1agM

— Global Times (@globaltimesnews) April 19, 2021