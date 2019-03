Nem csak egyszerű közlekedő dobozokat lehet tuningolni, hanem kamionokat is. Ezt bizonyítja az ausztráliai Brisbane-ből Michael Lake is, aki egy hatalmas gumiégető szörnyeteget épített meg. Az alapokat egy White 4000 adta, melyet alaposan átalakították, de ami az igazán nagy csoda az egészben: továbbra is legálisan közlekedhet az úton.

A motor egy Cummins V12 1710-es, két turbófeltöltővel lélegeztetett, 28 literes dízelmotor. Már a teljesítmény is hajmeresztő 900 lóerő, de a nyomaték az igazán mellbevágó: 5423 Nm. A feltűnően sárga szörnyetegnek egyetlen feladata van, mégpedig a hátsó gumik elpusztítása mindkét tengelyen.