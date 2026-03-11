A ruhamárka a beltérben éreztette igazán a hatását. A térképminta a műszerfalon is megjelenik, míg az ülések szürke-sárga-fekete színkombinációja a varrásmintával együtt a túrakabátokat vagy éppen a hálózsákokat idézi. Az első üléseknek nem csak az az extrája, hogy fűthetőek, hanem moshatóak is, háttámlájukra pedig hagyományos zseb helyett rugalmas zsinóros tároló került. Alapvetően az egész belső azt sugározza, hogy ez bizony strapálható, nincsenek kényes, érzékeny felületek, vagyok olyanok, amelyeknél bánnánk, ha megkarcolódna. Határozott az üzenet, ahogy az egy Jeep-nél elvárható.

Kényelmi szempontból nem annyira dicsérhetőek az ülések. Ülőlapjuk az első és a hátsó sorban is rövid, és kissé szűknek is érződik az első bútorzat a combnál. Ennek leginkább az az oka, hogy a kelleténél egy fokkal közelebb van a középkonzol a lábhoz, mint kellene, és mivel egyik irányban limitált, hogy meddig terpeszkedhetünk, marad a másik – sofőrként a bal – oldal kellemetlensége.

33 fotó

Szó mi szó, a Jeep Avenger nem tágasságával kényeztet el bennünket, az biztos. Hátra a méreteimhez igazított (178 cm) sofőrülés mögé úgy fértem be, hogy lábtérből már csak három ujjnyi maradt. Meglepő módon a fejtér még majdnem egy tenyérnyi volt, pedig a tetőből vett el némi helyet a tetőablak tolóárnyékolója is. A hátsó sorba egyébként még ajtózseb sem került, bőségesen kárpótolja hiányukat azonban a szinte motorba nyúlóan mély kesztyűtartó.

Ha ült az ember a Fiat 600-ban, ismerős lehet pár részlet a Jeep Avengerben is. A kormány, rajta a gombokkal, a középkonzol kapcsolói, a 10,25 colos érintőképernyő, valamint a mágneses fedlapú, hajtogathatós rekesz megoldása alapvetően egyezik az olasz modellben lévővel. A házi feladatot azonban jól megoldotta a Stellantis, a Jeep berendezése még, a részletek ismeretében is önálló karakterrel bír. Arról azért nem beszélhetünk, hogy az egyik autó teljes másolata lenne a másiknak: az Avenger kormánya eltér a három küllős kialakításával, de a műszerfal is más, ugyanis a klímagombokat nem közvetlenül a szellőzők alá tették, hanem kialakítottak köztük egy extra polcot az apróbb holmiknak.

A vezetési adatokat alapesetben 7 colos TFT-kijelzőn követhetjük, csak a jobban felszerelt modellek sajátja a 10,25 colos digitális műszeregység. Több oldalnyi infó közül válogathatunk, van térképes nézet is, bár nem integrálja telefontükrözésnél a navigációt. Értesítés formájában azonban itt is megjelenik a következő utasítás, ez azért jó. Az Android Auto, illetve az Apple CarPlay kábel nélkül is használható, a mobil így pihenhet a mágneses rekesz mélyén lévő vezeték nélküli töltőn. Nyaranta érdemes lehet erre figyelni, ugyanis már hűvösebb időben is észlelhető volt a zárt rekesz melegedése.

Üdítően sok a nyomógomb az Avengerben, még a menetválasztó kar helyett is inkább ezt választották. Utóbbiak lehettek volna egy helyre csoportosítva, az N és a D már egészen távol vannak a sofőrtől. Annak viszont jobban örülünk, hogy a kijelző alatt egy hosszú gombnyomással kiiktathatóak a vezetéstámogató rendszerek zavaró csipogásai, a menüben csak azt kell egyszer beállítani, mit lőjünk ki. Maga a kijelző elsőre keskenynek hathat, de a szoftverdizájnerek remek munkát végeztek, ízléses és letisztult az infotainment, egyszerű kezelhetőséggel és átláthatósággal. A képminőségre sem lehet panasz, a tolatókamera látványa és képfrissítési rátája a legjobbak közé sorolható.