“Ha az autó neve Amalfi, miért nem ott vezetjük?” – tette fel a kérdést egy japán újságíró. A dél-portugáliai helyszínválasztást egyrészt a kiszámíthatóan jobb idővel, másrészt azzal magyarázták, hogy a dél-olaszországi, Nápoly környéki utak konstans bedugulnak, ők pedig azt szerették volna nekünk megmutatni, milyen vezetni ezt a Ferrarit. A választ egyöntetű taps fogadta.

Meg is tettek mindent az olaszok, hogy amennyire csak lehet, kifogástalan legyen a vezetési élmény. A 140 kilométeres, többségében gyér forgalmú, de kellően izgalmas és változatos útvonalat előre bejárták, a jelentősebb úthibákra pedig út széli ideiglenes táblákkal, valamint a navigációba betáplált jelzésekkel hívták fel a figyelmünket.

Hol szemerkélt az eső, hol hét ágra sütött a nap, így száraz és nedves aszfalton egyaránt próbára tehettük az Amalfit. Az első kilométereket javarészt a legvisszafogottabb Wet, azaz nedves útra alkalmas módban tettük meg. Elég is volt ez a kisvárosokon, falvakon át vezető részeken. Itt azt is megtapasztalhattuk, ez a Ferrari tényleg bevethető a hétköznapokban is. Városi körülmények között, de még országúti tempónál is 1000-1500 között tartott fordulatszámmal haladhatunk vele, a különbség annyi, hogy semleges hangok helyett a V8-as halk gargalizálása kísér bennünket. Annyira nyugodt ilyenkor minden, hogy még némi elektronikazajt is lehet hallani valahonnan a kormány és a térd közötti területről. Ezt több újságíró is megerősítette a menetpróba során.

Fekvőrendőr láttán érintettük az orremelő ikont, ami pillanatok alatt dolgozott, aggódni nem kellett, hogy lehorzsoljuk az autó elejét. A futómű is kellően puha, sportautóhoz mérten remek lengéscsillapítási képességekkel az úthibáknál. Kanyarodásnál arra azért érdemes figyelni, hogy hasat adjunk az íveknek. Az autó orra ugyanis hosszú, és sofőrként a hátsó kerekekhez ülünk, így annak ívét ösztönösebben jobban érezzük. Az első kerekek felett lévő “puklik” azért segítenek azt belőni, hol fordulnak az abroncsok.

Hamar eljutottunk a Wet mód határáig. Lehet ugyan így is tempósan haladni és feszegetni a határokat, de álmoskásnak érződik ilyenkor az autó. A váltások – ha a gépre bízzuk őket – lassúak, a gázreakció kis túlzással munkanapokban mérhető. Érzékelhetően lebutított az autó. Ezen szabadít fel egyet a manettino feljebb tekerése.

Comfort módban a futómű egy fokkal keményebb lesz, de még nem éri el a legfeszesebb szintet. Ez a mód is inkább még a nyugis krúzolásra való, de már kevesebbet segítenek a menetstabilizátorok – tényleg csak épp annyival, ami a vizes és száraz út közti különbségből ered.

A manettino következő fordítása új világot szabadít fel. Végre sportmódban vagyunk, V8 pedig máris egészen más szólamokon dúdol a fülünkbe. Gázra lépéskor már nem kell a visszaváltó fület húzgálni a magasabb és hangosabb élményért. Ami azt illeti, nem is tudnánk annyira gyorsak lenni, mint az Amalfi, amikor nyolcadikból visszadob negyedikbe. Az autó talán hamarabb felfogja, mint én, hogy ez a gázpedálérintés hosszú és mélyreható lesz, jómagam meg csak azt veszem észre a kijelzőn, hogy ez a gyorsulás bizony 1 G-vel lökött az ülésbe. Minden egyes váltáskor aztán jön a következő kis lökés.

A sebességmérő egyre csak nagyobb számokat mutat, háromjegyű tartományban is rendületlenül növekszik, a kormány felső részén pedig villogással jelzik a LED-ek 4000-4500-as fordulat környékén, hogy lehetne már váltani, mint az F1-es autók kormányán. Én nem teszem, de a Ferrari sem: hagyja, hogy hallgassam a V8-szimfóniát, majd magától valahol 5 és 6 ezer között kapcsol el, és folytatja tovább a gyorsulást hasonló lendülettel. Manuális üzemmódban 7600-ig forgatható a motor, ott leszabályoz.

Sportmódban már a fékek is harapósabb üzemmódban lassítanak. A brake-by-wire rendszer zseniálisan állítja meg az autót még nedves aszfalton is, a fékérzet pedig az első pillanattól kezdve kiszámítható és természetes. Nem kis szerepe van ebben az ABSevo rendszernek, mely egy hatirányú, egyenes vonalú mozgásokat és perdületeket is érzékelő szenzor adataira támaszkodva mindig a megfelelő fékerőt alkalmazza minden egyes keréken. Nincs blokkoló gumi és kitörő hátsó tengely sem. Lassításoknál az Amalfi magától is magasan hagyja a fordulatszámot, ahogy kézi gangolásnál is bárki tenné, aki készül a következő nagy gázadásra. Az ilyen apró részletek rengeteget hozzáadnak az élményhez.

Kormányzása könnyed, de közben direkt és pontos, épp úgy, ahogyan azt a Ferrari eltervezte. Kell is ez egy ilyen, egyszerre két lelket hordozó modellhez. Még sportmódban is roppant stabil az első tengely vizes úton, sosem alulkormányzott, nem tolja az orrát. A felkeményedő futóművel az egész autó útfekvése parádés. Nagyon kell akarni, hogy félremenjen valami. Ha ez mégis bekövetkezne, a menetstabilizáló őrangyalok ugyan visszafogottabban, de ilyenkor is fogják az ember kezét. A nedves felületen azért az Amalfi feneke már hamarabb táncba vihető, de egy enyhe ellenkormányzás, valamint az elektronika hamar megregulázza a hajtott tengelyt.

Itt már lehet olyat autózni, amire akár egy egész életen át lehet emlékezni. Sikerült is. A körülmények adottak voltak ehhez, egymásba folyó kanyarok és a kigyorsításokra teret adó egyenesek váltották egymást, forgalom nélkül. Az ember méterről méterre válik fokozatosan bátrabbá. Talán az egyre haragosabb V8, a növekvő oldalerők vagy a mindig megbízható fékek miatt, de egyre többet engedünk meg magunknak. Amikor azt éreztük, hogy ez még vizes úton is eszkalálódik, az hatalmas örömmel tölt el. Boldogan szálltam volna ki, ha azt mondják, hogy itt a vége.

De nem ez volt a vége. A manettinót csak ekkor tekertük Race módba, ami még egy lapáttal rátett mindarra, amit ezt megelőzően megéltünk. Nem gondoltuk, hogy lehet szintet lépni, de gázreakció még egy fokkal élénkebbé vált, a váltások még agresszívebbek, és a segédrendszerek is inkább már csak a kisujjat fogják ezen a szinten. Utóbbi volt az, ami miatt inkább csak kipróbáltuk, mintsem tartósan használtuk ezt a módot: bármilyen tapasztaltak is legyünk, 640 lóerő vizes úton már nem játék. Persze amit tapasztaltunk belőle, az fenomenális volt.

Az alacsony tapadás miatt a manettino legfelső állásába, a teljes menetstabilizáló-kikapcsolásig, valamint a rajtprogramig nem jutottunk el. A Ferrari Amalfi-élmény azonban mindent egybevéve maximálisan teljes volt úgy is, hogy döntő többségében sportmódban hajtottunk a végül megtett 157 kilométeren.

Utolsó kilométereinket igyekeztünk nyugisabban megtenni az autópályán, már amennyire ilyen adrenalinlöket után hűvös maradhat az ember. Ekkor figyeltünk fel a kissé remegő visszapillantó házakra. Azt gondoltuk, hogy az enyhe, a hátralátásban egyáltalán nem zavaró vibrációnak a szélzaj elleni küzdelemben lehet szerepe, azonban amikor erről kérdeztük a helyszíni szakembereket, nem kaptunk biztos válaszokat.

Az, hogy mennyi a fogyasztásunk, jótékonyan ki sem írja az Amalfi, de az biztos, hogy több benzin vált adrenalinná, jókedvvé, nevetéssé és V8-muzsikává, mint a gyári 11,2 l/100 km-es érték. Saját számításaink szerint, melyet a digitális kijelzésből kalkuláltunk, alsó hangon 17,7 l/100 km-rel zártuk a kört.