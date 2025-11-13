Könnyen elbűvöli az embert egy világos beltér, és ezt megtette a felfrissült Kia Sportage is. Jegeskávé színű nyersbőr kárpitozás fogad a csúcskiviteltől egy szinttel lejjebb pozicionált Platinum felszereltségi szintű tesztautó belterében. Ha nem volna ilyen színű a beltér, akkor sem csalódhatunk volna, mert ergonómiai szempontból nincsenek bakik, sötét kárpitozásnál pedig a hátsó sorig nyúló panorámatető, valamint az állítható színű hangulatvilágítás is gondoskodhat a beltér világosságáról.

37 fotó

A frissítésnél nem hagyták érintetlenül a korábbi kritikus területeket. Örömteli változás a zongoralakk szinte teljes eltűnése: egy kicsi maradt belőle a műszerfalon, de ez nem zavaró, ellenben a középkonzolról kitakarították. Hálásak lehetünk ezért, mivel masszív por- és ujjlenyomatgyűjtő felület volt ez olyan környéken, amit rendszeresen tapogat a sofőr.

Változott a kormány is, a küllők száma háromról kettőre csökkent, megfelelően az elmúlt években kialakult trendeknek. Kialakítása aszimmetrikus, nem csak azért, mert a Kia-emblémát jobbra igazították, hanem mert bal oldalra, egy lyukba beköltözött az üzemmódválasztó gombja. Ez a kormányon csak egy apróság, azonban a középkonzol így átláthatóbbá vált, csökkent a gombok száma.

A sofőr előtti kijelző ívelt, a hosszú képernyő két 12,3 col átmérőjű pixelhalmazt rejt. Nagy extrája a kormány mögötti digitális műszeregységnek, hogy az irányjelző használatakor – más modellekhez hasonlóan – egy körben megjelenik annak az oldalsó kamerának a képe, amerre indexelünk. Eleinte, amikor még kevésbé érezzük a Sportage határait, vagy ismeretlen terepen jól jöhet ez a segítség pl. a padkázás ellen.

A középen lévő érintőképernyőről több olyan szolgáltatás is elérhető, melyet csak egy külön alkalmazás letöltésével, felhasználói profil készítésével lehet használni. Őszintén szólva a YouTube-ozást nem sok tényező indokolja ebben az autóban, hiszen menet közben nem lehet videózni, a töltés pedig csak pár perc egy benzinkúton, de azért ott van.

A menürendszer jól használható, és könnyen kiismerhető. Ezt nem ebben az autóban tapasztaltuk meg először, a nemrég a Vezessnél járt Hyundai Tucsonban takkra ugyanez az architektúrát találtuk.

Kedvenc digitális megoldásunk azonban nem ez, és még csak nem is a 10 colos head-up display volt, hanem a klímavezérlésé. Ez egy olyan érintésérzékeny felületen kapott helyet, mely egy tapintásra átváltoztatható médiakezelő parancssorrá. A hőfokszabályzó tekerő ilyenkor hangerő- és frekvenciaállító lesz, de az egész a következő pillanatban megint visszaállítható. Ez a megoldás már a Sportage frissítése előtt is jelen volt, és jó, hogy nem változtattak rajta.

A középkonzol átlátható, a gombok között gyorsan ki lehet igazodni. Itt kapott helyet az első ülések fűtését és szellőztetését elindító gombsor, de a kormányt is innen lehet két fokozatban melegíteni. Maga a bútorzat egyébként komfortos, jó a tartásuk az elektromosan állítható üléseknek. A közel tökéletes eredményhez csupán egy kicsit hosszabb ülőlap hiányzik.

Szívesen lennénk utasok a Sportage-ben hátul is, ahol szintén elérhető a három erősségben állítható ülésfűtés. Lábtér van bőven, és a fejtérre sem lehet panasz, bár a 178 cm-es testmagassághoz képest meglévő 4 ujjnyi rés azért mutatja, hogy üvegtetővel nem lesz a kosárcsapatok kedvence a kompakt szabadidőjármű második sora. Szuper viszont a dönthető háttámla, és ez nem is megy túlságosan a csomagtér rovására.

Jópofa dolog, hogy az első ülések oldalába rejtettek egy-egy USB-C csatlakozót, így a hátul ülőknek nem kell előreadni a mobilokat, hogy ott tegyék fel tölteni a vezeték nélküli felületre vagy a két másik USB-aljzatra. Ami a mobil és az autó kapcsolatát illeti, a Kia Sportage vezeték nélkül képes a tükrözésükre.

Tárolási fronton a beltér nem nyújt különlegességeket. Kevés ugyan a pakolható helyek száma (kesztyűtartó, könyöklő és 4 ajtózseb), de legalább méretesek. A csomagtér 591 literes, de pillanatok alatt 1780 literre bővíthető: csak meg kell húzni a karokat az oldalfalakon, és már dőlnek is síkba a háttámlák.