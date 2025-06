2010-ben a Cayenne S Hybrid bemutatásával kezdte nagysorozatú modelljeinek elektromos hajtással való felszerelését a Porsche. Később a Panamera is kapott hibridhajtást, majd megszületett két tisztán elektromos modell, a Taycan és a Macan is. Mostanra pedig elérte a villamosítás a 911-est is, elkészült az első hibrid változata.

A megújult GTS rejti a T-Hybrid rendszert, amelyet a motorsportban szerzett ismeretekkel tervezett a Porsche. Legnagyobb dobása az elektromos turbó, amely úgy épül fel, hogy a kompresszor- és a turbinakerék közé elektromos motor került.

Ez a villanymotor azonnal pörgeti a turbót, így nincs késlekedés, turbólyuk gázadáskor. Amikor a kipufogógáz már pörgeti a turbót, akkor generátorként működik és képes 11 kW (15 LE) elektromos teljesítményt leadni, energiát termelve, amely visszakerül az akkumulátorba.

Nem ez az egyetlen villanymotor a hajtásláncban, az új, nyolcfokozatú duplakuplungos sebességváltóba (PDK) is beépítettek egy állandó mágneses szinkronmotort. Ez a villanymotor 150 Nm nyomatékkal, illetve 40 kW (54 LE) teljesítménnyel tudja segíteni a belső égésű motort. Energiáját 1,9 kWh (bruttó) kapacitású 400 V feszültségű akkumulátorból nyeri.

Nem maradt érintetlen a benzines motor sem a GTS-ben. Míg eddig 3,0 literes boxermotor szerepelt benne, most 3,6 liter a lökettérfogata. Ennek köszönhetően már önmagában is felülmúlja elődje teljesítményét (480 LE), most 485 lóerőt tud. A benzinmotor nyomatéka 570 Nm. Ám ha beszáll a váltóba épített villanymotor is, akkor 541 lóerő és 610 Nm vár bevetésre. Ahogy korábban, a GTS most is választható hátsó- és összkerékhajtással is.

Mivel a hibridhajtás bevezetésével csak 50 kilóval lett nehezebb az új GTS a réginél, így gyorsabb is annál. 3,0 másodperc alatt képes elérni a 100-as tempót, végsebessége 312 km/óra. Mindez egy hétköznapokon is használható autótól.

Amellett, hogy új hajtásláncot kapott, a GTS-t alapfelszereltségként négykerék-kormányzással is felszerelik. Ez növeli a stabilitást nagy sebességnél, amikor azonos irányba fordulnak az első és a hátsó kerekek és csökkenti a fordulási kör átmérőjét, amikor lassú tempónál ellentétesen fordulnak a hátsók.

Természetesen a GT sorozat alapmodellje sportfutóművet rejt, benne változó lengéscsillapító rendszerrel (PASM), illetve 10 mm-rel alacsonyabbra engedett karosszériával.