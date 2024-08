Minden külső izgalom elmúlik, ahogy felnyitjuk az Arteon keret nélküli ajtajait. Sivár volkswagenes formavilág fogad, bármelyik Passat is lehetne a sok közül, persze van, akinek a megszokott németes rend a fontos, és pontosan ez az, amit egy Volkswagentől elvár, bármennyire funky kívülről. Minden fekete vagy sötétszürke, ami egy sportos autónál rendben van, ha tényleg sportos.

Az Arteon R-ben azért van pár specifikus elem, ami jól áll neki. Az egyik ilyen a formázott, perforált bőrrel bevont sportkormány a szolid R emblémájával. A másik az első ülések, amik egybe fejtámlásak, vagyis ez a része nem állítható, viszont kárpótol az oldaltámasz, az állítható deréktámasz és az ülőlap dőlésszögének állíthatósága. Az ülőlap hossza csak a vezető ülésén állítható, pedig igazán beleférhetett volna az utas oldalán is.

Egy 12,3 colos kijelző néz felém a kormányon keresztül, amin a grafika nagyon egyszerű, letisztult, kicsit még változtatható is, de nincs benne sok izgalom. A központi 9,2 colos multimédia már izgalmasabb, főként a kép élessége, a grafika és a kezelhetőség miatt. Üveglapos, szóval hozzáérni is egész jó – nem gondoltam volna, hogy érintőkijelzőnél ez valaha eszembe fog jutni – és a szoftver kiválóan fut. Vezeték nélkül tudja a CarPlay-t és az Android Autót, de a saját navigációja sem rossz.

Van mélysége és magassága a Harman/Kardon hifirendszer hangzásának, ez nem térdel le egy mozgalmasabb drum ’n’ bassnek, és Lenny Kravitz tisztán szól rajta, így megéri a pénzét. Klímakonzolja érintős, de a 40 fokos melegben is tökéletesen temperált a rendszer, így talán egyszer vagy kétszer kellett korrigálnom rajta.

Végtelenül zavaróan működnek a kormány érintős-nyomós gombkonzoljai, késnek, nem érzékelnek jól vagy időben, a minőségi érzéstől nagyon messze vannak. Szerencsére az újabb modellekben ezeket már nem használják. Minden anyag egyszerű, különösebben nem lehet kiemelni semelyik részét, legalább egységes, és az összeszerelés is rendben van.

Akkora a hely mögöttem a hátsó sorban, hogy beköltözhetnék. A Superb jut róla eszembe, tényleg hatalmas az Arteon-bendő és fejtérből sincs kevés. A hatalmas tengelytávot jól kihasználták, pedig külsőre alacsony az autó, szerencsére bent is egészen mélyre kerültek az ülések. Hátul opcionálisan külön klímakonzol lehet és fűtés a szélső üléseken, a hangulatvilágítás 30-féle színét itt is lehet élvezni, és az anyagminőség is azonos az első utastérrel.

563 literes rakteret tár fel a csomagtér ajtaja, ami alapáron nem motoros, és egy ekkora fedelet már nem egy álom kézzel mozgatni, pláne, ha csomagokat is cipelsz. A padló alatt van egy kisebb tárolórész, de nem sok, pláne, ha pótkereket is kérünk bele.