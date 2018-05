Bátran ki lehet mondani, hogy a módosított lökhárítóval, lámpatestekkel és hűtőráccsal sokkal vagányabb a Ford Transit, mint eddig. A kifutó modell nem volt kellően sallangmentes, emellett a fizimiskája kispolgárinak hatott, ami nem illett egy ilyen vezetési élményt nyújtó furgonhoz. Most viszont a trapéz alakú, négy küllős hűtőrácsával, keskeny, magasra húzott LED-es fényszórójával, valamint fekete műanyagba ültetett ködlámpáival még a “nagy Transitnál” is sportosabb kinézettel büszkélkedhet.

A furgon továbbra is kétféle – 4,97 és 5,34 méter – hosszúságban és legfeljebb 2,36 méteres magasságban érhető el. Össztömeg tekintetében a paletta a 2,6-tól a 3,4 tonnás súlyig terjedő változatokat fedi le és akár 1450 kilogrammos teherbírásra is képes. A megrendelők dobozos, kombi és duplakabinos kivitelek közül választhatnak. A legkisebb, alacsony tetős Transit Custom hat köbméteres raktérrel, míg a legnagyobb, magas tetővel kiegészítve akár 8,3 köbméteres kapacitással is rendelkezhet. A kishaszonjármű 3 EUR-raklapot képes elnyelni, de még a duplakabinos változatba is befér legalább kettő.

A facelift után kilencféle színben választható a Transit Custom, a metálfényezés felár ellenében választható. Annak érdekében, hogy sokáig elkerülje a korrózió, a karosszéria védelméről több lépcsőben gondoskodnak. Először az acélt cinkkel, majd foszfáttal vonják be, ezt követően pedig elektrolitikus bevonatot kap a kocsitest. Felkerül az alapréteg, őt követi a fedőréteg és a végén színtelen bevonatot juttatnak a karosszériára. A Ford emellett 12 évre kiterjedő átrozsdásodás elleni garanciát ad.