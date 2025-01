„A következő vitás helyzetben találtam magam egy vizsgabázissal: autóm kilométer-számlálója átfordult, természetes használatból fakadóan” – kezdi olvasónk, akit hívjunk Péternek. A 27 éves Renault-jára csak két hónapra adta meg a vizsgabiztos a műszaki engedélyt azzal az érveléssel, hogy bár az autó mechanikailag megfelelt, mivel a kilométeróra kevesebbet mutat, mint a legutóbbi vizsgán, ezért az eltérést a releváns KöHÉM-rendelet szerint komoly hibaként kellett kategorizálniuk.

Péter egy éve vásárolta és használta a kocsit, meglepve és letörve állt a vizsgabiztos előtt. Azt mondták neki, a közlekedési hatóság vizsgaállomásokkal szembeni elvárása szerint amennyiben a szemrevételezés során akár csak a gyanúja is felmerül a kilométeróra manipulálásának, úgy a fent idézett jogszabályhely alkalmazásával kell eljárjanak.

„Azonban, ha a fennálló két hónap alatt visszaviszem – vagy visszavittem volna –, akkor a következő vizsga alkalmával már két évre megkapná az engedélyt” – idézi Péter a neki elmondottakat. Egyrészt nem nyúlt az órához, másrészt ha gyanús, akkor miért mehet vissza az útra egy ideig?

A mindenki által ismert számok szerint 16 év fölé kanyarodott a hazai személyautó-állomány átlagéletkora, vagyis a 4,2 millió darabból több százezernyi autóban működik hagyományos, fordulószámos óra. Sokban akár öt számjegyű, ami így százezer kilométerenként nullázódik. De vannak olyan régi számlálók is, amelyek félmillió kilométer alatt már nem mérik tovább a megtett kilométereket. Mint kiderült, Péteré is ilyen, ugyanis rákérdezett az importőrnél, hátha kap valami segítséget az ügyben.

„A Renault hivatalos forgalmazójától kértem egy nyilatkozatot, melyben leírják, hogy ezen típus számlálója 399 999 kilométernél fordul át.” Péter közben maga is nyomozott, szerelőkkel beszélt, tulajdonosoktól szerzett be információkat, és azt mondja, valószínűleg a szakvéleményben is lehet hiba, ugyanis az első generációs Twingóban („amelyik még pöttyökkel jelzi az üzemanyagszintet”) 299 999 kilométernél „fordul át” a műszer, és a későbbi típusban van négyszázezres határ.

A szakvélemény ennek ellenére megnyugtatta őt, de gyorsan kiderült, hogy hiába örült.

„A vizsgabázis ügyvezetője nem volt hajlandó elfogadni, mert szerinte a márka forgalmazója által megírt dokumentum ’nem értékelhető vitathatatlan szakvéleményként’, ráadásul a vizsga előtt nem állt a rendelkezésemre” – ez volt az utolsó csepp, Péter megkereste a Vezesst.

Az ügyben nem csak az a kérdés, hogy tisztában kell-e lennie ma a vizsgaállomásoknak és a személyautóinkat vizsgáztatóknak a különféle idősebb modellek műszereinek a sajátosságaival (melyik mennyinél fordul át), hanem érdekes ez a két hónapos „haladék” is.

Mit csináljon két hónap alatt a tulajdonos az ilyen autójával, annak órájával, miközben köztudottan bűncselekmény megpiszkálni. Hozzányúlni nem lehet, visszaállni pedig nem fog magától, az biztos.

A jogász szerint több itt a probléma

A műszaki vizsgára vonatkozó rendelet (5/1990. (IV. 12.) KöHÉM-rendelet) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról) kötelezően előírja, hogy szemrevételezéssel meg kell vizsgálni a jármű kilométer-számlálóját, rögzíteni kell az állást, ez az adat ráadásul bárki számára lekérdezhető.

Az óratekerők egyik európai mekkájában ennek a szabályozásnak a célja, hogy a visszatekeréseket megakadályozza, vagy ha maradunk a valóság talaján, inkább azt írjuk: könnyebben fennakadjanak a rostán a manipulált – ezzel jellemzően a piaci értékük feletti áron kínált – autók. Felmerül kérdésként, hogy mit kell pontosan vizsgálnia a vizsgabiztosnak a kilométerórával kapcsolatban?

Gombolai Éva, a LegitiMo (ez volt korábban a DAS) jogi igazgatója szerint „a jogszabály mindösszesen annyit ír, hogy a kilométer-számláló által jelzett értéket. Arra, hogy milyen esetben okozhat bonyodalmat ez az érték, a szabályozás azt mondja ki, hogy súlyos hiányosságként kell értékelni, ha a ’kilométer-számlálót a) Egyértelműen manipulálták (csalás) a kijelzett megtett távolság csökkentése vagy a jármű által megtett távolság nyilvántartásának a meghamisítása céljából vagy a b) Egyértelműen nem működik. Ebből álláspontom szerint az következik, hogy a számláló átfordulása nem súlyos hiányosság, így az eredményes vizsgának sem lehet akadálya.”

Megkérdeztük a minisztériumot Kíváncsiak voltunk a műszaki vizsgaállomások felügyeletét ellátó közlekedési minisztérium válaszára, ezért feltettük neki a következő kérdéseket. Miért adta meg 2 hónapra a műszaki engedélyt a vizsgabiztos? Konkrétabban: mit tehet egy ilyen autóval 2 hónap alatt a tulajdonosa? Hiszen a kilométerórához jogszabály szerint nem nyúlhat, nem befolyásolhatja annak számadatát. Mennyire kell tisztában lenni a vizsgabiztosoknak a járművek típusfüggő sajátosságaival a kilométerórára vonatkozóan? Konkrétabban: tudniuk kell, a régebbi járműveknél melyik óra mikor fordul át, vagy nullázódik? Van jogi lehetőségük elfogadni ez ügyben egy márkaszerviz hivatalos álláspontját? Íme a teljes válasz.

„A járművek műszaki vizsgálatával összefüggő szabályokat a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM-rendelet tartalmazza. A rendelet 5. melléklete tartalmazza a járművek hiányosságának értékelésére vonatkozó táblázatot, amelyben szerepel a kilométer-számláló műszer vizsgálata is. A táblázat 735. pontja alapján komoly hiányosságnak minősül, ha a kilométer-számlálót: »Egyértelműen manipulálták (csalás) a kijelzett megtett távolság csökkentése vagy a jármű által megtett távolság nyilvántartásának a meghamisítása céljából.« Ezen melléklet 4.2. pontja alapján »komoly hiba, hiányosságok esetén úgy kell tekinteni, hogy a jármű nem felelt meg. Ebben az esetben első vizsgálatot követő 2 hónapon belül ismételt vizsgálatot kell végezni. (Komoly hiányosság: K)« Az 5 számjegyű számlálók átfordulása a gyári kialakításának megfelelő működés. A megkeresés tárgyát képező konkrét ügy tekintetében tájékoztatásul jelezzük, hogy a járművek időszakos vizsgálata tekintetében közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016 Korm. rendelet értelmében fővárosi és vármegyei kormányhivatal jár el, amely szerv döntése ellen az ügyfél – amennyiben azt jogsértőnek találja – jogorvoslatot vehet igénybe. Az időszakos műszaki vizsgálatra vonatkoznak az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai is, azaz a hatóságnak a tényállást teljeskörűen tisztáznia kell, amelynek során az ügyfélnek is lehetősége van bizonyítékot – pl. szakszerviz-igazolás – előterjeszteni, a hatóságnak a döntését a rendelkezésre álló adatok alapján, azok mérlegelésével kell meghoznia. Tájékoztatásul jelezzük továbbá, hogy a vizsgabiztos látja a jármű korábbi rögzített kilométeróra-állását, ahogyan szemrevételezéssel megállapítható az is, hogy a kijelző gyárilag 5 vagy 6 számjegyű. A 100 000-nél forduló számlálók esetében a vizsgabiztosnak lehetősége van korábbinál kisebb értéket elfogadni. Amennyiben az Építési és Közlekedési Minisztérium tud segíteni az érintett panaszosnak, kérjük, jelezzék felénk!”

Gombolai Éva szerint azonban a korábbi futásteljesítményből, gyártói igazolásból lehet következtetni arra, hogy milyen értéknél fordult át a számláló, ez feljegyezhető megjegyzésként a vizsgalapra, annak sincs akadálya, hogy az igazolást mellékletként csatolják.

Kíváncsiak voltunk a minisztérium magyarázatára a két hónapos haladékról, erről a Legitimo jogi igazgatója azt mondja, feltehetően abból ered, hogy a szabályozás szerint abban az esetben, ha a jármű komoly hiba miatt „bukik meg” a vizsgán, az ügyfél 2 hónapot kap annak orvoslására.

Egy átfordult kilométer-számláló azonban nem fog meggyógyulni, pontosan ugyanaz az eljárás már az első vizsga alkalmával is elvégezhető, amit ilyen esetekben gyakran a második vizsgán tesznek meg: megjegyzéssel átengedik a járművet.

Mi akkor a tanács? A félmillió darabhoz közelítő hazai személyautó-állományból százezreket érinthet ez a kérdés a huszon-harmincéves járműveik adottságai miatt.

„Nincs részletes szabályozás, így minél több körülmény, irat igazolja az átfordulás tényét, annál jobb. A műszaki vizsgán való megbukáshoz azonban az kell, hogy a számláló ne működjön, vagy a hamisítás egyértelmű (!) gyanúja merüljön fel. Egy átfordult számláló esetén ez cáfolható a körülmények megfelelő értékelésével.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy társadalmi érdek a visszatekerések hatékony és teljes körű visszaszorítása, de ez a cél nem vezethet oda, hogy tényszerűen bekövetkezett, műszaki sajátosságokból eredő körülményekre azonnal a csalás pecsétje legyen rásütve, vagy bürokratikus módon beletuszakolják az esetet a csalások mellé, miközben igazolható, hogy szó sincs erről” – mondja a Legitimo jogi igazgatója.

Természetesen frissítjük a cikket, ha a megjelenése után megérkezik a közlekedési minisztérium válasza.