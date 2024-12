Az államtól akár 150 ezer forintot kaphatsz vissza az szja-dból, ha tagja vagy valamelyik nyugdíj- vagy egészségpénztárnak, ráadásul az így gyűjtött befizetések számos módon felhasználhatók.

Itt az év vége, ami az autósok számára több szempontból is fontos időszak. Egyrészt célszerű átismételni a téli vezetéstechnikai ismereteket, illetve felkészíteni az autót és magunkat a hideg, csapadékos, rosszabb látásviszonyokkal terhes napokra, a csúszós utakra. A jó hír az, hogy kis odafigyeléssel most, illetve a két ünnep közötti ügyintézéssel akár 150 ezer forint „ingyenpénzzel” is meglephetjük magunkat vagy a családot, ha az autónk mellett a pénzügyeinkről is gondoskodunk.

A nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagok számára ugyanis a megtakarításaik, illetve a munkáltatójuk befizetései után 20 százalék, vagyis akár 150 ezer forint visszatérítés jár a személyi jövedelemadójukból. Ahhoz, hogy ezt teljes egészében megkaphassuk, az idei pénztári befizetéseink összegének el kell érnie a 750 ezer forintot. Ennek a 20 százaléka, 150 ezer forint az a maximális összeg, amit visszakaphatnak az szja-t fizető adózók. Persze ha ennél kevesebb összeg áll rendelkezésünkre, akkor is jár 20 százalékos adóvisszatérítés. Ráadásul az évek során gyűlő, igénybe vett állami támogatás a számlán tovább fial, végeredményben akár több millió forinttal is növelve megtakarításainkat.

A pénztártagoknak ebben az időszakban célszerű tehát ellenőrizni és szükség esetén feltölteni egyenlegüket. Azoknak pedig, akik még nem tagok, érdemes belépniük valamelyik pénztárba – ez online is gyorsan, kényelmesen megtehető. Előnyös lehet akár máshonnan is átcsoportosítani, hiszen ilyen rövid idő alatt ekkora hozamot kevés befektetés garantál. A befizetések többféleképpen teljesíthetők, de arra ügyelni kell, hogy az összegeknek az idei év utolsó banki munkanapjáig, azaz december 31-ig be kell érkezniük a számlákra ahhoz, hogy adóvisszatérítésre jogosítsanak.

Több mint kétmillió pénztártag már most élvezi ezeket az előnyöket. A nyugdíjpénztárak ráadásul tavaly 20 százalék feletti, vagyis az inflációt messze meghaladó átlagos hozamot értek el, de az idén is sikerült bőven felülmúlniuk a pénzromlás ütemét. Az egészségpénztárak közben rekord mértékű befizetés várható ebben az évben.

De mire is használhatók a pénztárakban gyűjtött megtakarítások és az adóvisszatérítés?

Egészségpénztári vagyonunkból az egészséggel összefüggő költéseket is fedezhetjük – ráadásul nem csak a sajátunkat, hanem akár hozzátartozóinkét is –, sőt, a gyermekvállalással, beiskolázással, felsőoktatással kapcsolatos kiadásokat, vagy akár a lakáshitel-törlesztést is finanszírozhatjuk. A nyugdíjpénztári megtakarítások elsősorban az időskori megélhetést segítik, de már 10 év elteltével igényelhető kifizetés, a vagyon pedig örökölhető.

Ezek az öngondoskodási lehetőségek természetesen kombinálhatók, a különböző pénztárakba befizetett összegek pedig összeadódnak az adóvisszatérítés kiszámításakor. Ezért sok esetben az lehet a legjobb döntés, ha a pénztártagság egyetlen előnyéről sem mondunk le, és az egészség- és a nyugdíjpénztári megtakarításokkal egyszerre gondoskodunk a közelebbi és a távolabbi jövőnk anyagi biztonságáról.