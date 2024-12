Két csoportra oszthatók Európa-szerte az újautó-vásárlók, egészséges összetételű piacon egyensúlyban van-e két halmaz. Magyarországon sajnos rendkívül torz a kategóriák aránya: a vevőknek mindössze csak a 20 százaléka „magánszemély” (a meghatározó többség pedig a flottában járművet vásárló cégeké).

De kik ezek az emberek, aki 2024-ben jellemzően 10 és 20 millió forint közötti összeget átutalva új személyautót vesznek maguknak? Megkérdeztünk néhány fontos importőrt a vevőik árcédulákhoz való viszonyáról, a kedvenc hajtásláncukról és a leggyakrabban rendelt extráikról.

„Zömében a 60 plusz a jellemző”

Az Audinál extrém alacsony, csupán 10 százalék a magánszemély vásárlók aránya idén Magyarországon, ők pedig elsősorban a Q3-as és a Q5-ös modelleket veszik. „Jómódú nyugdíjasok, középvezetői réteg” alkotja a vásárlóikat, „az eladások 80 százaléka pedig benzines” – közölte a Vezess kérdésére a legnagyobb hazai importőr Porsche Hungaria (PH).

A szintén általuk forgalmazott Volkswageneket – továbbra is a magánszemély kategórián belül – „családosok, idősebb házaspárok, illetve vállalkozók” veszik és íratják saját névre. Ők is a kisebb, esetleg közepes szabadidő-autókat rendelik meg és állítják be az otthonuk garázsába: Tiguant, T-Rocot, T-Crosst.

„A Vitaránál az aktív kiscsaládok is ügyfelek, de zömében a 60 plusz alaptábor a jellemző” – válaszolja a vevőik társadalmi helyzetét és életkorát firtató kérdésünkre Varga András, a Magyar Suzuki Zrt. marketingvezetője. Érdekes az új Swift magyarországi vásárlóköre, a modell ugyanis „kimondottan erős az európai piacon a fiatalabb korosztálynál is, nálunk, 30-35 től kezdődik a korcsoport a Swiftnél is, plusz nálunk az aktív (empty nesters) nyugdíjasok is erősen ott vannak. Az S-Crossnál a 35 pluszos egygyermekes vagy gyereket tervező házaspárok a jellemzők.”

Az Auditól a Suzukiig jellemzően egy-három hónapon belül döntenek a tehetős időseket is abszolút beleértve a vásárlók. „A gyorsan változó árak miatt viszonylag gyors az üzletkötés lefolyása, jellemzően egy hónapon belül eljutnak az aláírásig” – így a Porsche Hungaria a saját ügyfeleiről.

A Suzukinál „átlag három hónap, ami rövidebb, mint az országos átlag a legfrissebb kutatásunk szerint. A márkakereskedők beszámolója szerint is jellemző, hogy az időszakonként alacsonyabb látogatószám idején is nagyobb arányban tájékozódott, tudatos, viszonylag magas vásárlási szándékkal érkező szalonlátogatókat észlelnek” – mondja Varga András.

„Nyilván nem repesnek az örömtől”

Rendkívüli mértékű áremelkedések söpörtek végig a hazai újautó-piacon az elmúlt esztendőkben, így a jellemzően 3-4-5 év után ismét a szalonokba belépőket sokkal szélesebb árcédulák fogadják. Messze más számokkal, mint amennyiért vették a most lecserélendő autójukat. „A magánszemélyek kevésbé fogadták jól az emelkedéseket a cégekhez képest, emiatt is inkább a drágább modellek felé terelődött a kereslet a Volkswagen márkán belül. A nagyon árérzékeny vevőkör inkább más márkákat választott” – válaszolta a Porsche Hungária arra a kérdésünkre, hogy mit szóltak idén a vevőik a 2024-es árakhoz.

„Drágállják az autókat, de jobban félnek a további áremeléstől, a forint/euró árfolyam romlásától, mint a gyorsabb döntéstől” – ezt már az Audi vevőinél tapasztalta az importőr.

Hasonlóan benyelték a magasabb árakat a Suzuki vásárlói is. „Nyilván nem repesnek az örömtől, de elfogadók. Mivel a teljes piacra, így a konkurens modellekre is jellemző az árak növekedése, az ár/érték arányunk változatlan, a Suzuki modellek megítélése pedig az évek során folyamatosan javult. Ár/érték arányban továbbra is vonzó választás a Suzuki” – a márka marketingvezetője szerint.

Mi a magyarok kedvenc extrája?

Erre a kérdésre már öt márkától kaptunk adatokat, meglehetősen eltérő, kinek, milyen márkájú autóban mi a fontos magánszemély vásárlóként.

A vadiúj Skodákhoz pótkereket kérnek a legnagyobb számban, bizony, ma már ez extra a legtöbb modellnél, sokaknál pedig egyáltalán nincs is hely-, és súlytakarékosságból. Vagy mert pluszpénzt lehet elkérni érte. Ezután a parkolási csomagok jönnek a cseh-német márka népszerűségi listáján, az első/hátsó radar, vagy a kamera, majd a vonóhorog.

Varga András szerint a Suzukinál „a GL és GL+ közötti döntés elsődleges USP-je az ülésfűtés”. Aztán a hátsó sötétített ablak, a bőrkormány jön az „esztétikai extrák” közül. „A vezetés-támogató rendszerek is ilyenek voltak (pl. az adaptív tempomat), de idén már alapfelszereltségben is elérhetők az EU szabályozás miatt.”

„Nálunk a felszereltségen felül rendelhető extrák között a legnépszerűbb az automata váltó, illetve a napfénytető” – ezt már Nagy Norbert márkaigazgató mondja a Kia vevőinek igényeiről.

Végül a cikkünkben szereplő egyetlen prémium márka, az Audi jön, amelynél a 10 százaléknyi magánszemély vásárló leginkább a smart phone interface-t, és az ilyen-olyan új infotainment rendszereket pipálja ki és ad érte plusz százezreket.

Mi, mennyi idő alatt jön meg? A közeli, zsolnai gyárból (Szlovákia) rendelt Kiák érkeznek meg a leggyorsabban a dél-koreai márka kínálatából rendelt modellek közül, de közelségben Esztergomot nem lehet legyőzni. „A hazai gyártás miatt az S-Cross és a Vitara egy hónapon belül a vevőnél van, az import modellekre jellemzően 1-3 hónapot kell várni.” A Skodánál a két véglet a Fabia és Kamiq (6-10 hét), versus a Superb Combi (ennél 30-34 hét az átlagos szállítási idő). Érdekes a Volkswagen válasza: legrövidebb idő alatt jellemzően a különböző dízel modellek érkeznek meg, legtöbbet a Tiguanra kell várni jelenleg.

„Kevesebb vevőre számítunk jövőre”

Végül megkérdeztük az importőröket, hogy lehet-e elmozdulás jövőre, növekedhet-e a családok, nyugdíjasok és bármilyen más magánszemély vásárlói rétegek száma és különösen az aránya az újautó-piac egészét nézve?

Természetes célként a tortából való minél nagyobb szelet kihasítását megjelölő Volkswagennél (Start modellek) nem számítanak érdemi arányváltozásra 2025-ben. Varga András még ennyire sem optimista.

„A magánszemély vásárlók számának csökkenése kisebb mértékben, de tovább fog folytatódni, a céges vásárlások növekedése mellett. Így valamelyest elmozdulásra számítunk, kicsit kevesebb vevőre. A Suzukinál (mi klasszikus privátpiaci bajnokok voltunk) is egyre mozdul az arány, idén már 60-70 százalék közé esik a céges eladásaink aránya a teljes értékesítésen belül.”