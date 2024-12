Nemrég írtunk rengeteg forintos összeget arról, hogy adott márkákon belül mennyi a belső égésű motorral szerelt változatok kgfb és casco-díja, és ezzel szemben mennyit fizetnek a villanyautósok – volt is meglepetés az adatsorok egymás mellé helyezésekor.

Mivel abból indulunk ki most is, hogy egy személyautó piaci értéke nagyban befolyásolja a tulajdonosa által fizetett biztosítási díjat, ezúttal a húzós árú elektromosok után az extrém drága, 50-100-150 millió forintos luxusautók és sportkocsik kgfb és casco-díjaira kérdeztünk rá három biztosítónál és a Netrisknél

De előtte játsszunk picit!

Szerinted mennyi forint az átlagos, éves kgfb-díja a Netrisken keresztül biztosított 71 darab Ferrarinak 2024-ben? 76 300 forint / év. 0% () 267 300 forint / év. 46% (5) 763 200 forint / év. 27% (3) 1 276 300 forint / év. 9% (1) 1 736 200 forint / év. 18% (2)

Nem mondhatni, hogy gyorsan haladtunk e cikkhez az adatgyűjtéssel. Ne haragudj, de mi most erre nem tudunk válaszolni, jött vissza az első levél az egyébként mindig segítőkész, nagy biztosítótól. Kevés ilyen autó van, mi ebben most nem veszünk részt, sorry. Így zárult a második biztosító felé indított adatkérésünk. Ezek után nagyon nem lepődtünk meg, hogy a harmadik biztosítótól is érdemi információk átadása nélkül pattant vissza a kérésünk.

Szemmel láthatón nem akarták a nevüket összekötni százmilliós luxusautókkal, mintha valami negatív aura tapadna ezekhez a mai Magyarországon. Szerencsére hazánk leggazdagabb polgárai is jellemzően a Netrisken kötik feltűnő vagyontárgyaikra a biztosítást, legalábbis ez következik abból, hogy ők küldtek márkákat és összegeket a Vezessnek.

Mekkora a különbség a Suzukik és a Rolls Royce-ok éves kgfb-díjai között?

Kezdjük a kötelező felelősségbiztosítással, és mindjárt kiderül, tényleg nem provokációként írjuk ide, hogy a Netrisknél kötött Suzukikra 46 773 forint az átlagos éves díj, a Fordokra 65 963 forint, a Mercedes-Benzekre pedig 82 682 belső égésű motoros változatok esetén (a Suzukinak eleve még csak ilyen van).

Elsőként három olyan modell összegei jönnek, amelyekből talán a legtöbbet vásárolják a luxusmárkák ügyfelei. Porsche 911-ből több száz állt forgalomba idehaza az elmúlt évtizedben újonnan és szürkeimportból érkezve, de ettől a modelltől feljebb lépve árban már csak tucatos darabszámokról beszélhetünk. A focistaautóként elhíresült Bentley Continental GT és a bátyjának tekinthető Bentayga egyaránt látható mennyiségben létezik idehaza, de ez már nyilván egy szűkebb kör, ahogy a Netrisk alábbi táblázatából is látszik.

Modell Éves, átlagos kgfb-díj Biztosítások száma a Netrisknél Porsche 911 63 500 327 Bentley Continetal 118 700 52 Bentley Bentayga 120 900 22

Lépjünk még feljebb értékben! A sokak által vágyott, de csak rendkívül kevesek által elérhető két olasz sportkocsimárka (Ferrari, Lamborghini), és két igazi brit luxusbrand (Rolls Royce, Aston Martin) összes moddeljének átlagos, éves díjai jönnek.

Márka Éves, átlagos kgfb-díj Biztosítások száma a Netrisknél Rolls Royce 64 000 15 Lamborghini 73 600 10 Ferrari 76 300 71 Aston Martin 158 800 45

Az összeállításunkat indító tippelős kérdésre a helyes válasz tehát az, hogy átlagosan 76 300 forintot fizet mindössze egy Ferrari tulajdonos kötelező biztosításként az autócsodájára.

Ha a fenti két táblázatból pár összeget oda rakunk egy táblázatba pár klasszikus népautós márka biztosítási díjaival az összegek szerint emelkedő sorrendbe, elgondolkodtató szomszédságok állnak össze. Még egyszer: mind a Netrisktől jön, és mind belső égésű motorral szerelt változat biztosítási díja 2024 Magyarországáról.

Márka Éves, átlagos kgfb-díj Suzuki 46 773 Opel 61 029 Rolls Royce 64 000 Volkswagen 64 688 Renault 65 884 Ford 65 963 Lamborghini 73 600 Ferrari 76 300 BMW 81 417

2024 Magyarországán egy Ferrari-tulajdonosnak hónapra bontva és átlagosan jó kétezer forinttal kerül többe a kgfb-je, mint egy átlagos Suzuki-tulajdonosnak. Egy Rolls Royce-tulajdonos pedig konkrétan kevesebbet fizet az autóritkasága után, mint a Volkswagen-, Renault-, vagy Ford-tulajdonosok. Ki ne felejtsük: a Porsche 911-essl járók még kevesebbet.

Mindennek egyszerű a magyarázata. Ugyan valóban fontos szempont egy jármű biztosításánál annak piaci értéke, de csak a casco-díj meghatározásánál veszik figyelembe a biztosítók. A kgfb-nél darab-darab szinte minden személyautó a szemükben, egy egység a forgalomban a 4,2 milliós személyautó-állományban.

A kötelező meghatározásakor szinte kivétel nélkül minden autónál a szokásos, mindannyiunk által ismert paramétereket veszik figyelembe: a tulajdonos lakhelyét, életkorát, gyerekei számát, a járművel megtett kilométereket stb.. Utóbbi például jellemzően sokkal kevesebb a luxusatóknál, gyakran az évi 5000 kilométert sem éri el. Gyanítjuk, hogy a pedagógus-kedvezmény nem kerül elő a ferrarisoknál, habár nálunk sose lehet tudni.

Az elektromos Fordok kgfb-je veri a belső égésű motoros Ferrarik díját Még egy érdekes összehasonlítás. A Netrisktől kikért adatok szerint egyes márkáknál kiugróan magas a villanyautóik kgfb-je, ilyen például a Ford. Az elmúlt években tulajdonképpen egyetlen elektromos modellt árultak a szalonjaik, így kijelenthető, hogy a Mach-E kgfb-je hozta össze a 98 877 forintos és átlagos éves díjat. Ami így gyakorlatilag 30 százalékkal magasabb a belső égésű motoros Ferrarik átlagos díjánál.

Jöjjenek a mindenki által várt casco-díjak

Valóban befolyásolja egy-egy autó vételára és későbbi használtpiaci értéke a tulajdonosa által fizetett biztosítási díjat, de ahogy írtuk, csak a cascót. Ezek már tényleg brutális összegek, és minél drágább egy autó, annál nagyobb százalékos biztonsággal kijelenthető, hogy meg is köti autójára annak tulajdonosa.

Viszont a Netrsik állítása szerint az 50-100-150 millió forintos árszinten már a biztosítók kockázata is megugrik, pláne, hogy gyakoribb a bűncselekmény. „Cascónál van előtte szemle, ahol a biztosító embere megnézi a gépjárművet. A cascónál eleve nagyobb a biztosítási csalás veszélye, ezeknél az autóknál meg főleg.”

Itt nem a teljes állományt kaptuk meg tőlük egy évtizedre, nem is az összes luxusmárkát, csak kettőt, viszont ezek friss, 2024-es, éves, átlagdíjak.

„Van két Ferrarink 2020-2021-ből, 1,57 millió forintos átlag éves díjon, és idén 31 darab Porschénk 1,08 millió forintos éves átlagdíjon” – mondta a Netrsik.