Néhány napja a Toyota jóvoltából egy felejthetetlent autózhattunk a Nürburgringen. Sportos ruhába öltöztetett utcai autókkal és egy GR Yarissal, illetve ráadásként egy Toyota Supra versenyautóval. Az akkori, program első napjának egyik állomása volt a Toyota Gazoo Racing európai központjának meglátogatása.

Ugyan itt a fejlesztés a lényeg, – a központban olyan nagyteljesítményű szélcsatorna is üzemel, amelyben 70 m/s (252 km/h) szélsebességig, életnagyságú járművekkel is végezhetnek teszteket – de a labor mellett, pontosabban alatta, gyári múzeum is működik.

Ez pontosan a komplexum egyik szélcsatornája alatt található, a kiállított autók fölött látszik is a szélcsatorna külső burkolata, illetve az a pont is, ahová a vizsgált járműveket állítják.

Múzeum is, meg nem is

A nem éppen hagyományos kialakítású múzeumban – egymás hegyén hátán állnak az autók, némelyiket szinte megközelíteni is nehéz – a márka történetének jelentősebb versenyautói parkolnak, 1973-tól napjainkig. De kezdjük is el.

Ahogy lassan felnyílik az egyszerű garázsajtónak kinéző múzeumkapu, úgy szivárog be a fény a kissé bánatosan bevilágított hangárba – nem kifejezetten múzeum ez, inkább egy baromi menő, milliárdokat érő raktár – úgy tűnnek elő a szemben álló, Le Mans-t megjárt versenyautók.

Itt rejtegetik a világ legritkább Toyotáit 1 /37 Ahogy nyílik a kapu, ez a látvány vág mellbe. És itt még közel nem látsz mindent! 2 /37 Az első szembejövő autó a Toyota TS050 Hybrid. 2,4 literes, twin turbo V6-os motorja bő ezer lóerős. 2019-ben és 2020-ban ynert vele a Toyota a Le Mans-i 24 órás versenyen. 3 /37 A TS-020 kódejelű versenyautó, valamikor a kezdetek idejéből, 1998-ból. 5 /37 Kötelező volt a legalább két ülés. Azért egy Budapest Frankfurt távot ebben leautózni, elég kalandos lett volna. 6 /37 Igen, az ott egy rendes, régi német rendszám. Akkoriban a sorozatban futó versenyautóknak utcai változata is létezett. Igaz, néha csak nagyon kevés. 7 /37 A brutális kipufogók mellett irányjelző, féklámpa, sőt, tolatólámpa is sorakozik. A GT-One-ban 600 lóerős V8-as dolgozik. 9 /37 Alig arasznyi ablaktörlő. A szabályoknak megfelelt, száraz időben nem is kellett nagyobb, normális esetben ezt a méretet legfeljebb fényszórómosókon használják. 10 /37 A verseny minden nyoma, sebe ott van az autón 11 /37 A futam összes nyoma ott van az autón. Sérülések, gumidarabok, bogarak. Minden. 13 /37 Sűrű tömött sorokban pihennek a versenyautók 14 /37 Ez pedig a jövő. A Toyota nem csak a hibridben hisz, hanem a hidrogénhez is értenek. 15 /37 Még a vonószem légellenállása is nullára csökkenthető 23 /37 A Pirelli gumiteszteléshez használta ezeket az autókat 26 /37 Álommunkahely, bár a komfort egész spártai 27 /37 Az előtérben az African Queen-klnt is emlegetett raliautó 30 /37 Toyota Celica 1600 GT 1972-73-ból., 165 lóerővel 33 /37 Csak a legfontosabb 35 /37 Mai szemmel komikus méretű kerék figyel az autó alatt 37 /37 Amibe lehet,a bba érdemes belenézni, sőt beledugni a fejünket és szippantani egyet a benti levegőből

Akkor, amikor még nem ment nyugdíjba, így rótta a köröket:

Le Mans

De menjünk még egy kicsit vissza az időben, egészen a kezdetekig, 1998-ig:

Bánatosan, a szorosan egymás mellett parkoló versenyautók mögött, egy nehezen megközelíthető sarokban egy rendszámos, közúti közlekedésre alkalmas – legalábbis elméletben – autó, a GT-One. Valószínűleg ennél őrültebb Toyota nem kapott még rendszámot.

Persze nem szórakozásból készült, hanem a szabályok megmókolására, ugyanis akkoriban a GT1 kategóriában versenyző autóknak kellett lennie utcai változatának is. Két üléssel, és minden olyan kötelező kiegészítővel, mint amivel a normális autók rendelkeznek. Irányjelző, kürt, fényszórók, rendszám.

Így a GT-One-ból is lett utcai autó, igaz, csupán két darab. Jellemző az akkori, a szabályokat feszegető hozzáállásra, hogy a versenyautón lévő ablaktörlő is kötelező felszerelésnek számított, de a méretét nem határozták meg.

Ezt kihasználva a Toyota olyan ablaktörlőlapátot rakott az autójára, ami normális esetben egy Mercedes fényszóróját törölné. Száraz időben ez is megfelelt és legalább könnyű volt.

F1

A Le Mans-i nyugdíjasok mögött a kevésbé fényes F1-es időszak emlékei sorakoznak. A Toyota itt nem igazán volt sikeres, a 2002 és 2009 közötti nyolc szezon nem úgy sikerült, ahogy a márka szerette volna. Ebben az időszakban futamgyőzelem nélkül, legfeljebb a második helyig jutottak a Toyota teljes mértékben saját gyártású autói.

Rally

Hagyjuk is az F1-es szekciót, sétáljunk inkább át a rali sarokba. Itt is van pár érdekesség, rögtön egy Celica TA64, ami 1983 és 1986 között futott a B csoportban. Afrikai királynőnek is becézték a 370 lóerős versenyautót, utalva arra, hogy főleg a Szafari és az Elefántcsontpart ralin szerepelt jól, szinte uralta a terepet.

Ha megtetszett és te is beugranál, hogy irgalmatlanul ritka, vagy éppen legendát írt Toyotákat nézegess, megteheted. A múzeumot előzetes bejelentkezés után bárki megtekintheti, komolyabb létszámú, de legfeljebb 24 fős csoporttal. Indulás előtt azért érdemes itt érdeklődni a részletekről.