A zsiványok varázstakarójaként működött egy jogi kifejezés évtizedekig a rendőrség kijátszására: „jármű önkényes elvétele”. A magyarországi autótolvajok elleni küzdelem elsőszámú hőse mesélt ennek részleteiről a Vezessnek.

„A tolvajok tetten érése a gépjárműlopás vagy a jármű önkényes elvétele bűncselekményi kategóriák elhatárolása miatt aggályos módszer. Ha az elkövető kinyitja a járművet és ekkor fogjuk meg, az gépjárműfeltörés; ha elindul vele, akkor jármű önkényes elvétele, és a nyomozóknak kell bizonyítania a lopási szándékot…” Leegyszerűsítve ez úgy nézett ki a valóságban, hogy a lopott autóval közlekedő tolvaj a lekapcsolásakor azzal védekezett, hát ő csak kiflit venni indult a Lidlbe ezzel a kocsival, utána becsületesen vissza is vitte volna ugyanoda. Innentől már piszok nehéz volt rábizonyítani, hogy a sötét valóságban egy orgazda megrendelésére szállította bűnös pénzkereset reményében a tudatosan kiválasztott járművet.

Léteznek ugyanakkor „jármű önkényes elvétele” vádponttal indult valódi ügyek is a hazai bíróságokon. Ezúttal egy ilyet olvashattok a közlekedési balesetek bírósági utólétét bemutató sorozatunk mai sztorijában. Ebben nem a kifli, hanem a pálinka játszotta a főszerepet.

Csocsózásból kicsúszás

Bandi törzsvendég volt faluja kocsmájában gyerekkori barátjával, haragosával, Bálinttal együtt. E két kifejezés markánsan ellentétes, rájuk azonban évtizedek óta mindkettő igaz. Egyik hónapban haverok voltak, a másikban gyűlölték egymást és ezt a kocsmatársaságukon kívül a családjaik és a község lakói is pontosan tudták. Bandi most bemutatott bírósági ügye éppen az összebalhézásukkal indult.

A társaságuk pálinkázását azon a vasárnap estén csocsózással színesítették, mígnem összeszólalkoztak azon, hogy az egyik gólt pörgetés előzte meg, vagy nem. Mindig is Bálint volt a nagyobb hangú, ezúttal is leszólta a kisebbet, aki ott is hagyta a többieket, morogva leült a sarokba az egyik asztalhoz. Aztán nem sokkal később valamit az egyik cimborájuk fülébe súgott, az röhögött egyet, majd eltűnt Bandi.

Gondolt egyet, és beült Bálint autójába, aztán elhajtott vele. Nem volt nehéz dolga, a faluban szokás volt a kocsikat slusszkulccsal az utastérben hagyni a bolt, a kocsma, vagy éppen a saját otthonuk előtt. Nemrég az Országos Rendőrfőkapitányság erősítette meg a Vezessnek, hogy rengeteg valódi autólopás indul így évek óta Magyarországon. Na, most Bandi gondolta úgy, hogy jól ráijeszt a csocsóban csaló barátjára. „Elviszem a kocsiját, elmegyek Szandihoz, jól meg…om, aztán reggel lerakom a kocsit Bálint háza előtt” – ezt súgta a később az ügy egyik fontos tanújává váló férfi fülébe.

Tíz perc múlva már a barátnője kapucsengőjét nyomta a közeli kisvárosban, azonban a nő gyorsan felismerte a hangjából, hogy részeg. Nem is engedte be, pláne, mikor eldicsekedett neki azzal, hogy Bálint autójával érkezett. A későbbi tanúvallomása alapján a barátnő ekkor megígértette Bandival, hogy azonnal visszaviszi az autót, amit mindkettőjük eskü alatt tett későbbi nyilatkozata szerint a férfi azon nyomban meg is ígért. A térfigyelő kamerák felvételei bizonyítják, hogy visszaindult a szomszéd településre, sajnos nem jutott messzire.

Még a lakótelep parkolójában driftelve lezúzott egy kerékpártárolót („csak el akartam koptatni a gumijait”), majd a két település közötti úton az első élesebb kanyarban kisodródott és az árokba csúszott. Itt találták meg arra autózók pár perccel később, amint békésen szunyókált az utastérben.

Bálint megijedt

A történet számos mellékszereplőjét kihallgatta a baleset után a rendőrség. Bálint megerősítette, hogy nem adott engedélyt a tulajdonát képező személyautó használatára, arról egyáltalán nem tudott, megijesztette annak eltűnése. Bandi egyik ivócimborája megerősítette, hogy előre elmondta neki a férfi még a kocsmában, hogy csak tréfából viszi el a kocsit, amit másnap reggel lerak majd Bálint házánál. A barátnő is azt vallotta, hogy párja esküdözött, visszaindul az autóval. Plusz a kamerák felvételei is ezt igazolták.

Bandi beismerte tettét, „csak ki akartam cse…i vele, ezért hajtottam el az autóval”. Mivel nem csak az autó elvitele volt a probléma, hanem a véralkoholszintje is, a nyomozati szak után jármű önkényes elvétele bűntette és ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt emeltek vádat ellene. Védelmével a közlekedési ügyekre szakosodott Janklovics Ádám ügyvédet bízta meg.

Volt egy korábbi ügy

A beismerő vallomás és a szakértői vizsgálati eredmények mellett még egy korábbi ügy és annak következménye nehezítette a vádlott védelmét. Egyszer ugyanis már eljárás indult ellene ittas vezetés miatt, és akkor a jogosítványát is bevonták. Vagyis nem csak hogy jogtalanul használta más járművét, majd részegen okozott anyagi kárt a barátnője lakhelyén, aztán árokba borult egy közúrtól, eleve vezetői engedély nélkül ült autóba.

Mindezek után a bíróság nem talált enyhítő körülményt („különös méltánylást érdemlő esetet”), és bűnösnek mondta ki Bandit jármű önkényes elvétele bűntettében (Btk. 380. § (1) bekezdés) és járművezetés ittas állapotban vétségében (Btk. 236. § (1) bekezdés) egyaránt. Az ítélet meghozatala előtt súlyosító körülmény volt a korábbi ittas vezetés, és a bevont jogosítvány, így egy évnyi szabadságvesztésre ítélték a férfit, amit le is kell ülnie. Nincs felfüggesztés.

Ráadásul autót a szabadulása után sem vezethet, a korábbi két év után ezúttal négy évre vonták be a jogosítványát. Plusz két évre eltiltották a közügyek gyakorlásától is: „a vádlott méltatlan arra, hogy a közügyek gyakorlásában részt vegyen” – mondta ki a bíróság.