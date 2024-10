„Negyedmisi” – mondja Csuja Imre kampányarc a szeptemberben indított akciójuk reklámfilmjében: 250 ezer forintot hozzácsapnak a beszámítandó használt autó árához. Az akció közepén járunk, mik a tapasztalatok?

Varga András, marketingigazgató, Magyar Suzuki Zrt.: Egyértelműen pozitívak, a szeptemberi újautó-eladásainknak 60 százaléka használt autó beszámítással történt.

Mennyi a megszokott arány?

Augusztusban 33 százalék volt.

Második volt 2023-ban a hazai újautó-piacon a Suzuki, idén eddig szorosan, de vezetnek. Ez az akció kell most az éves első helyhez a márkák toplistáján?

Mindenképpen szükségesek a kedvező ajánlatok ebben a nemes versenyben. Áprilistól elsők vagyunk az újautó-piacon, és ezt szeretnénk is megtartani egész évre. A Suzuki számára minidig is presztízspiac volt Magyarország, és ma is az.

A Suzuki számai 2023-ból és 2024 első feléből 12 167 új személyautó forgalomba helyezésével második lett a Suzuki 2023-ban a Toyota mögött a Datahouse szerint. Ez az eredmény 1695 darabbal (-12,23 százalékkal) kevesebb az egy évvel korábbi adatoknál, amit Varga András szerint a hazai személyautópiac általános és jelentős visszaesése, valamint az iparág ellátási láncának nehézségei okoztak. Jóval élesebb a verseny a hazai újautó-piac két éllovasa között idén, ráadásul fordult a kocka. Félévkor 8583 forgalomba helyezéssel átvette a vezetést a Suzuki, 7521 új autóval követi a Toyota. Tőlük jóval lemaradva állt a nyáron harmadik helyen a Škoda 5392 forgalomba helyezéssel.

Veszek 125 ezer forintért a NAV-tól egy 250 ezres Swiftet, beszámítják nekem 500 ezerbe? Mindig vannak apróbetűs részek, itt mik az akció feltételei?

Minden esetben a kereskedő dönti el, hogy beszámítja-e az adott járművet. Szerencsére nem tapasztalunk roncsderbit a szalonjaink mellett, nem ősöreg autókat hoznak beszámításra az ügyfeleink.

250 ezer forint ajándék nem kevés 7-8 milliós új autóknál?

Nálunk másképpen ketyeg az óra. Először is tartjuk az idén frissült Vitara és az S-Cross, valamint az idén vadonatúj Swift bevezető árait, ezekből jön le a kedvezmény. Másrészt aki része a hűségprogramunknak, modelltől függően eleve nagyjából egymilliós kedvezményt kap. Nincsenek áremelések, miközben kedvezmények vannak.

Az összes márka által eladott összes személyautónak a 80 százalékát cégek vették tavaly Magyarországon. Vagyis alig van magánszemély vevő a hazai piacon, ez az akció azonban közülük húz be vásárlókat a szalonjaikba. A Suzukinál egészségesebb ez az arány – de mennyi is?

Nekünk 40-50 százalékban magánszemélyek a vevőink. Nagyot fordult a világ az elmúlt években, jelenleg a hazai újautó-piacnak a 40 százaléka például a pár autós, vidéki kkv-khoz köthető, akiket mi is folyamatosan megcélzunk, és akiknél van előnyünk a 78 egységből álló országos kereskedő-hálózatunkkal. A 3-5 darabos beszerzések jellemzően helyben dőlnek el.

Van egy kép mindenki előtt az átlag Suzuki-vásárlóról. Mi a valóság?

Fiatalodnak az ügyfeleink. Jelenleg a vevőink 60 százaléka 50-60 pluszos, ez már most kevesebb, mint egy évtizede. A 2022 novemberében bemutatott S-Crossnál vettük észre, hogy megjelentek a 35-40 éves, 1-2 gyerekes vevők. Az idén bemutatott új Swift – amely élőben sokkal dizájnosabb, mint a képeken – pedig egyértelműen vonzza a fiatal vevőket. Ez a modell szeptemberben első volt a saját kategóriájában.

Melyik másik márka modelljeit nézi meg a családos vevő, és melyiket a céges, mielőtt Suzukit vásárol? Ki a közvetlen riválisuk?

Magánszemélyeknél a Toyota, a Kia, és a Škoda. Illetve a Dacia, utóbbit nem szabad leírnunk, látjuk, hogy frissül a kínálatuk, fejlődnek.

A céges vevőinknél a Škodát tenném első helyre, utána jön ez a három másik márka. Az Octavia és a Fabia erős versenytársak a flottapiacon, szerencsére itt a Vitara is nagyon jól szerepel. Érződik még mindig az egykori összkerekes Vitara-múlt hatása.

Olcsóbb az esztergomi Vitara Magyarországon, mint a környező országokban? Megkérdeztük Varga András marketingigazgatót arról, hogy milyen kézzelfogható előnyei vannak a magyar vevők számára az esztergomi gyárnak. Olcsóbbak számunkra a Suzukik? Gyorsabban megkapjuk az autókat, mint az osztrákok, a szlovákok vagy a románok? „A gyártási terv az összes nemzetközi piacra készül az igények leghatékonyabb kiszolgálását célozva. Ritkán előfordulhat, hogy átcsoportosítással sikerül előre nem tervezett igényeket kielégíteni. A helyben gyártással megspóroljuk a szállítás idejét, így a hazai vevők adott esetben rövidebb határidővel juthatnak modellvariánsokhoz. Összehasonlításnak: egy Swift 1,5-2 hónap alatt érkezik Japánból a magyarországi szalonba. Az árazás piacspecifikus, ezért lehetséges, hogy itthon bizonyos országoknál kedvezőbb áron juthatunk egy-egy modellhez. Ugyanakkor minden más márkához hasonlóan a mi árainkra is hatással voltak a kedvezőtlen magyar gazdasági körülmények, az Európában legmagasabb infláció és mások is.”

Előbb-utóbb a Suzuki is villanyautót kell, hogy gyártson és áruljon. De érdekli egyáltalán a vevőiket?

Óvatosak a vevőink. A sikeres modelljeinkkel – mint a Vitara és az S-Cross – azonos méretű elektromos autók 14-15 millió forinttól elérhetőek, márpedig mi nem ebben az árkategóriában mozgunk. Ez egy teljesen másik piac. Ráadásul földrajzilag is másik piac, lakhely szerinti kategóriákat nézve a vevőink sorrendje: vidéki nagyvárosok, vidéki kisvárosok és Budapest. A villanyautók jelenlegi vevői azonban Budapesten és az agglomerációban összpontosulnak ma. Ezért tisztában vagyunk azzal, hogy a kommunikáció fókuszán emiatt állítanunk kell majd. Azzal is számolunk, hogy vonzó finanszírozással és központi támogatással meglévő ügyfélkörünk egy része átvált az elektromos modellünkre, hiszen a márkahűség a vevőinknél a piacra jellemző negatív trendek ellenére nagyon magas.

A hírzárlat ellenére annyit biztosan állíthatok, hogy kellőképen versenyképes lesz majd a kínálatunkban az eVX. Lesz munkánk az értékesítésével, a ma megszokott vevőink mellett jórészt más célközönséget célzunk meg majd vele.

Mikor érkezik pontosan a magyarországi szalonokba, és mennyitől lesz elérhető?

2025-ben már megvásárolható lesz nálunk, az ára jelenleg nem publikus. Azt elmondhatom, hogy a gondos előkészítésnek, az alapos fejlesztésnek köszönhetően a technológiája fejlett és vonzó lesz ebben a folyamatosan változó szegmensben.

Méretek és adatok – ezt lehet tudni jelenleg a Suzuki villanyautójáról Még 2023 januárjában mutatta be Indiában leendő sorozatgyártású villanyautójának előtanulmányát a Suzuki. Az eVX névre keresztelt modellnek egy már letisztultabb változatáról is közzé tett tavaly novemberben pár fotót a japán gyártó. „A Toyota és a Suzuki partnerségére tekintettel a technológia megosztása nyilvánvaló, és az eVX nagy valószínűséggel a Toyota hasonló méretű bZ3X platformját kapta.” Az újdonság akkumulátorcsomagja 60 kWh kapacitású lesz, amivel a gyártó állítása szerint akár 550 kilométert lehet megtenni, legalábbis az indiai mérési szabvány szerint, amely jóval megengedőbbnek tűnik az európai normáknál. Főbb méretei: 4300 mm hosszú, 1800 mm széles és 1600 mm magas. Elsőszámú riválisai a Suzuki központi közlése szerint a Hyundai Kona Electric (ma ennek 14,6 millió forint az alapára), a Jeep Avenger (15,4 millió forint) és a Kia EV3 (13,99 millió forint) lesz.

Miközben gőzerővel az eVX bevezetésére készülnek, a Vitara bár sikeres modell nálunk, immár kilenc éves. Meddig marad a kínálatban?

A Swift után Vitarából gyártottunk eddig a legtöbbet, beleértve a facelift változatokat is. Mivel sikeres modellről van szó, a logika azt diktálja, hogy továbbra is áruljuk. Úgy gondoljuk, még jó ideig igényli a vásárlói piac a hibrid hajtást, úgyhogy marad a Vitara.

Merre mozdul a magyar újautó-piac darabszámban és árakban jövőre?

Nagyon nehéz megjósolni a gazdasági helyzetet, márpedig erősen meghatározza az értékesítéseket, elég csak a finanszírozási környezetre gondolni. Nem túl fényesek az ország gazdasági körülményei, emiatt én az idei évvel megegyező méretű piacot jósolok, azonos mértékben emelkedő árakkal és komoly konkurencia-harccal.

Akkor tekintsünk még előrébb az időben: hogy fog kinézni 5 év múlva a Suzuki magyarországi modellpalettája?

Az EU 2035-ös céldátuma a tisztán elektromos új autókról meghatározza a disztribútorok, gyártók útját. A Suzuki ennek megfelelően tervez, folyamatosan vezeti majd be elektromos modelljeit a piacon, annak érdekében, hogy az EU által évről-évre megadott hagyományos és elektromos hajtás arányát az értékesített autóknál tartani tudja. Anyavállalatunk 2030-tól tervezi nagyobb mértékben növelni az elektromos meghajtású modellek részesedését a kínálatban. A tavaly év elejei bejelentések szerint a 2030-as költségvetési évig öt elektromos modellel jelenünk meg a piacon. 2050-re pedig a cégcsoport szeretné elérni a karbonsemlegességet az összes üzemegysége, és minden saját gyártású terméke terén világszinten.

Méretkategóriákat nézve nem számítok változásra, érzésem szerint a Suzuki öt év múlva is ott lesz erős, ahol most. Az elektrifikáció elsődleges célja, a fenntartható környezettudatosság is ezt diktálja.