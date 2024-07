Az autók biztonsági felépítése folyamatosan fejlődik, és ma már messze nem elég a strukturális védelem, a bent ülők biztonsága. Európában az Euro NCAP töréstesztjei mondják ki, mennyire biztonságos egy autó, a független labor mérési területei és sarokpontjai pedig folyamatosan bővülnek.

A szervezetet 1996-ban alapították Belgiumban, éppen annak érdekében, hogy az új autók biztonsági méréseit közös, hitelesített formában tehessék közzé. 1997-ben még elég volt az, hogy a beültetett kezdetleges tesztbábuk sérüléseit vizsgálták részben frontális ütközést követően és oldalirányú oszlopnak csapódás után, 2008-ban viszont már kibővítették a méréseket a gyermekkorú utasokra is. 2011-ben már aktív biztonsági elektronikát, a menetstabilizátort is vizsgálták, 2014-ben, éppen 10 évvel ezelőtt pedig bekerült a vizsgált pontok közé az aktív vészfékező rendszer is.

10 éves autóknak már maguktól kell fékezniük 1 /14 2014 előtt már a menetstabilizátor is elvárás volt 2014 előtt már a menetstabilizátor is elvárás volt Fotó megosztása: 2 /14 A Suzuki Vitarát még a széria elején törték, azóta sokat fejlődött A Suzuki Vitarát még a széria elején törték, azóta sokat fejlődött Fotó megosztása: 3 /14 A Ford Focus sem szerepelt rosszul A Ford Focus sem szerepelt rosszul Fotó megosztása: 5 /14 100%-os biztonságirendszer-értékelést kapott, persze akkor még nem volt ennyire összetett a mérés 100%-os biztonságirendszer-értékelést kapott, persze akkor még nem volt ennyire összetett a mérés Fotó megosztása: 6 /14 Jól szerepelt a 3-as Octavia, a frissítés után pedig még jobban Jól szerepelt a 3-as Octavia, a frissítés után pedig még jobban Fotó megosztása: 7 /14 Utasvédelemben sem remekelt a Dacia Sandero Utasvédelemben sem remekelt a Dacia Sandero Fotó megosztása: 9 /14 Kimondottan modernnek számított a Ford Mondeo Kimondottan modernnek számított a Ford Mondeo Fotó megosztása: 10 /14 Vezette a kisautók eladási listáját a Corsa D, épp 2014-ben érkezett az E friss törésteszttel Vezette a kisautók eladási listáját a Corsa D, épp 2014-ben érkezett az E friss törésteszttel Fotó megosztása: 11 /14 A legnépszerűbb üzleti nagyautó volt 10 évvel ezelőtt az F10-es 5-ös A legnépszerűbb üzleti nagyautó volt 10 évvel ezelőtt az F10-es 5-ös Fotó megosztása: 13 /14 Sem utasra, sem gyalogosra nézve nem a legjobb választás a Sandero második generációja Sem utasra, sem gyalogosra nézve nem a legjobb választás a Sandero második generációja Fotó megosztása: 14 /14 Sebességhatároló rendszere miatt kapott jó értékelést az Opel Mokka Sebességhatároló rendszere miatt kapott jó értékelést az Opel Mokka Fotó megosztása: Fotó megosztása:

10 éves használt autókkal pedig tele van a piac, ezeknek, és ha nem is alapáras felszereltségként, de ezeknek már tudniuk kellett az aktív vészfékezést, hogy a modell jó pontszámot kapjon az Euro NCAP mérésein. Az autógyártók szoros együttműködésben dolgoznak az Euro NCAP-val, minden sztenderd mérésről, folyamatokról, vizsgált területekről, így az újabban bekerülő szegmensekről is azonnal kapnak információt.

Éppen ezért, hogy meglegyen az 5 csillag, a legtöbb gyártó igyekszik azonnal reagálni a törésteszt elvárásaira, és valamilyen formában kidolgozzák a saját rendszereiket. 10 évvel ezelőtt elég volt, ha a modell valamilyen így vagy úgy tudta a vészfékezést másik jármű észlelése esetén. 2018 óta a kerékpárosokra is reagálnia kell, 2020 óta pedig tolatáskor és forduláskor, kikanyarodáskor is tudnia kell, vagyis alaposan szigorított a rendszer.

Emellé 2024-től az európai uniós szabályozás alapján törvény írja elő, hogy az újonnan forgalomba helyezett autókban több vezetéstámogató rendszer (tolatókamera, vészfékasszisztens, tempomat, sávtartó, táblafelismerő, vezetőfigyelő kamera és figyelmeztető rendszer, ha nem előre figyel) szériában való meglétét, vagyis ezeket alapáron tudniuk kell.

Most azonban azzal foglalkozunk, hogy mit tudnak ma azok a használt autók, melyek 10 évesen várják új gazdájukat a piacon. A biztonság az egyik legfontosabb összetevő a közlekedésben, és egy 10 éves autó már nem mondható fiatalnak, igaz, túl öregnek sem. Tekintve, hogy olyan modern felszereltségekkel lehetnek tele, amiket korábban csak prémiumautókban láthattunk, meglehetősen összetettek is lehetnek, így nem árt erre készülni. Az biztos, hogy egy-két modell kivételével szinte minden új autó megkapta az öt csillagot már 10 évvel ezelőtt is.

Átnézzük a 2014-es újautó-piac topmodelljeit, melyeket kategóriákra bontunk, és a listák élén szereplő első három modellt, plusz egy-két érdekesebbet sorolunk még a top 10-es listából. Nem minden modell esetében készült éppen 2014-ben vizsgálat, előtte engedékenyebb, utána szigorúbb volt a mérés, így a csillagok messze nem mutatják, mennyire biztonságos az autó, ezért mindegyik esetében külön is áttekintjük, miben teljesített kiemelkedően, és milyen területen gyengén.

Alsó-középkategória

Felnőttutas-védelem Gyermekutas-védelem Gyalogosvédelem Biztonsági rendszerek Škoda Octavia 2013 93% 86% 66% 66% Ford Focus 2012 92% 82% 72% 71% Opel Astra J 2009 95% 84% 46% 71% Suzuki Vitara 2014 89% 85% 76% 75%

Utasvédelem szempontjából az Octavia remekül szerepelt a 2013-as teszten, mivel ekkor az aktív biztonsági rendszerek közül még csak a menetstabilizálót pontozták, a vészfékező rendszernek csak a meglétét vizsgálták, ahogy a sebességlimitáló rendszerét is. Ezekből pedig egyik sincs a harmadik generációs modellben, így a gyalogosvédelem és biztonsági rendszerek 70% alatt maradtak. 2019-ben vizsgálták újra a már frissített modellt, jóval a szigorítás után, abban már sztenderd a vészfékasszisztens.

A 2014-ben top 3-ba került Ford Focus és Opel Astra J töréstesztje még korábbi, 2012-ből és 2009-ből származik, 2015-ben már az újabb modelleket vizsgálták. A piac népszerű típusai azonban utasvédelem szempontjából jól vizsgáztak, menetstabilizáló is szerepel bennük, viszont az Astra feltűnően gyenge gyalogosgázolás esetén, az orrkialakítás nem véd eléggé a súlyos sérülésektől.

A Suzuki Vitarát 2015-ben vizsgáltak először, már a szigorított rendszer szerint, azóta nincs frissebb töréstesztje a modellnek. Már részletesebb vizsgálat vonatkozik a bent ülő utasokra és a sofőrre, a gyermekkorú utasokra is, valamint a biztonsági rendszerekre. Utóbbira fókuszálunk most, eben már a Vitara 10 évvel ezelőtt is jól szerepelt. Nem volt szériafelszerelés, de az elérhető sebességkorlátozójával és kameraalapú vészfékrendszerével 75%-os eredményt ért el.

Kisautók

Felnőttutas-védelem Gyermekutas-védelem Gyalogosvédelem Biztonsági rendszerek Opel Corsa E 2014 79% 77% 71% 56% Suzuki Swift 2010 94% 82% 62% 71% Ford Fiesta 2012 91% 86% 65% 71% Dacia Sandero 2013 80% 79% 57% 55%

Éppen 2014-ben mutatkozott be az Opel Corsa E jelölésű generációja. Piacilag nem ez, hanem elődje volt a vezető, de mivel bevezetésekor azonnal végeztek töréstesztet is, így ilyen autót már vehetünk 10 évesen. Ebben a modellben még opcióként sem szerepel a vészfékasszisztens, ezért a biztonsági rendszerekre 60% alatti értékelést kapott, amivel el is vesztett egy csillagot. Itt láthatjuk, hogy a csillagok száma nem egyenesen arányos az autón belüli biztonsággal, mert a szigorúbb vizsgálathoz képest (nem a 2014 előtti mérésekhez viszonyítva) általánosan jól végzett.

2010-ben vizsgálták a Swiftet, amely egészen 2016-ig maradt piacon, utána érkezett a váltás. Így 2014-ben is ez a modell szerepelt a második helyen, melynek ötcsillagos töréstesztjéhez még nem volt szükség aktív vezetéstámogatókra a menetstabilizálón kívül, amit szériában tudott. Felnőttutas-védelme kimagasló, gyalogosvédelme ellenkezőleg. A Fiesta szintén korábbi, 2012-es mérés szerint kapott 5 csillagot főként felnőttutas-védelme és gyalogosvédelme miatt.

Népszerű modell volt a Dacia Sandero második generációja, amely az engedékenyebb rendszer szerint is csupán négy csillagot kapott. Utasvédelme elfogadható, gyermekvédelme azonban gyengébb, és gyalogosgázoláskor is súlyos sérüléseket ejthet.

Crossoverek

Felnőttutas-védelem Gyermekutas-védelem Gyalogosvédelem Biztonsági rendszerek Dacia Duster 2011 74% 78% 28% 29% Opel Mokka 2012 96% 90% 67% 100% Nissan Qashqai 2014 88% 83% 69% 79%

Három csillagot ért csak a 2014-es év legnépszerűbb crossoverének töréstesztje két évvel korábban. Gyalogosgázoláskor a motorháztető puhaságán kívül váratlanul durva sérüléseket tud okozni, emellett pedig menetstabilizátor nem szerepelt benne, valamint a biztonsági öv becsatolására is csak a sofőrt figyelmeztette, később ezt kiterjesztették az első utasülésre is.

Ritka 100%-os eredményt látni az Euro NCAP mérésein, az Opel Mokkának mégis sikerült elérnie ezt azzal, hogy a sztenderd menetstabilizáló mellett alapáron kínálta a sebességkorlátozást is, valamint az első-hátsó ülésekbe szerelt foglaltságérzékelőket. Emellett utas védelemben is remekelt. Az eladási listán a harmadik volt, de az Euro NCAP-nél a legjobb kis családi autónak választották a Nissan Qashqait. Aktív biztonság tekintetében remekelt az opciós táblafelismerővel, vészfékasszisztensével és sávelhagyás-figyelmeztetőjével, így nem csoda, hogy az egyik legbiztonságosabb autónak választották az évben.

Középkategória

Felnőtt utasvédelem Gyermek utasvédelem Gyalogosvédelem Biztonsági rendszerek Ford Mondeo 2014 86% 82% 66% 66% Opel Insignia 2009 94% 79% 40% 71% Volkswagen Passat 2014 85% 87% 66% 76%

Az üzleti szedánok világa már a technológiai fejlesztések terén is fontosabb az eddigieknél, amit a következő modellek jól bizonyítanak is. A Ford Mondeót már a szigorúbb vizsgálatnak vetették alá, ahol a vezetéstámogató biztonsági rendszerek között kameraalapú táblafelismerőt, sávelhagyás-figyelmeztetőt és alacsony tempótól működő vészfékasszisztenst is fel tudott mutatni. Bár utóbbit funkcióként értékelték, a működése nem volt meggyőző, persze így is járt az öt csillag, de csak átlagos pontszámokkal.

Még bőven az első generációs Opel Insignia futott 2014-ben, így ezzel foglalkozunk, hiszen a toplista második helyén szerepelt. Utasvédelme meggyőző, gyalogosvédelemben azonban csak a lábakat nem sérti a lökhárítója, motorházteteje komoly sérüléseket okozhat. Aktív biztonsági rendszerei nincsenek az övfeszítőkön és menetstabilizátoron túl.

Harmadik volt a toplistán, de 2015-ben az Év Autójának választották a B8-as kódjelű Volkswagen Passatot. Az Euro NCAP-nél is szép pontokat szerzett, különösképpen az aktív biztonsági rendszerek tekintetében, mivel sávelhagyás-figyelmeztetőt, sebességszabályzót és nem csak magasabb, de városi tempónál is aktiválódó automata vészfékező rendszert is felmutatott, és ami a legfontosabb, hogy a méréseken is jól működött.

Nagyautók

Felnőttutas-védelem Gyermekutas-védelem Gyalogosvédelem Biztonsági rendszerek BMW 5 2010 96% 83% 78% 100% Audi A6 2011 91% 83% 41% 86% Mercedes-Benz E-osztály 2010 86% 77% 59% 86%

Szinte minden téren kiemelkedő eredményt hozott az F10-es BMW 5-ös sorozat töréstesztje. Utas- és gyermekutas-védelme is magas, akárcsak gyalogosvédelme. Mindemellett ott virít a biztonsági rendszerek 100%-os eredménye, amit a sebességlimiter és az összes ülőhelyre szerelt foglaltságérzékelőjével érdemelt ki a 2014 előtti, engedékenyebb vizsgálaton.

Magas felnőttutas-védelemmel és szintén elég magas gyermekutas-védelemmel vizsgázott az Audi A6 2011-ben. Kicsit lehúzta az eredményét, hogy gyalogosgázoláskor a motorháztető éle csúnya sérüléseket okozhat, és a BMW-vel ellentétben nincs sebességkorlátozója, de a kor sztenderdjeinek persze ez a modell is tökéletesen megfelelt. Akárcsak a kor E-osztálya, amely minden tekintetben jól, de nem kimagaslóan szerepelt. Az Audihoz képest gyalogosvédelemben jobban vizsgázott, benne ülni is elég biztonságos, aktív biztonsági rendszerekből viszont csak a kötelezőket hozta.

A fentiekből jól látható, hogy nem a csillagok számától függ, egy autó mennyire biztonságos azoknak, akik benne ülnek. Megmutat egy arányt, de a töréstesztek ennél sokkal többről szólnak. A mai tesztek minden korábbinál szigorúbbak, de már a 2014-es mérések is sokkal több sarokpontot szabtak meg, mint korábban. A gyártóknak fontosak a csillagok és a jó eredmények, az Euro NCAP pedig képes ösztönözni a márkákat a minél biztonságosabb autók fejlesztésére.

Nem mindegy, hogy csak benne vannak-e a rendszerek, a pontszámok nagyban függnek attól, hogyan működnek azok. Az autó tényleg megfelelően tartja-e a sávot, képes-e megállni időben, ha gyalogost, kerékpárost, autót észlel, és milyen alacsony, vagy éppen milyen magas tempónál képes ezt megtenni. Egy 10 éves autó strukturálisan magas biztonságot képes felmutatni, de ez az időszak vízválasztó volt, innen indult a vezetéstámogató rendszerek elterjedése, így ma már az idősebb autót keresők számára is megnyílik a lehetőség a magas biztonságú, modern autók megszerzésére.