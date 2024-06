Múlt hét szombaton porig égett egy Koenigsegg Jesko a görögországi autópályán, mialatt egy európai, szuperautók számára meghirdetett országúti túrán vett részt – írja a Motor1.com. Alig néhány perccel az indulás után, Athén 10 kilométeres körzetén belül lángra kapott a svéd sportkocsi anélkül, hogy annak bármilyen előjele lett volna.

Egyelőre tisztázatlanok a tűzeset körülményei: bár a helyi lapok arról számoltak be, hogy lassan haladtak a Jeskóval, mielőtt kigyulladt volna, több szemtanú is azt állítja, hogy „agresszívan” közlekedtek vele. Ketten ültek az autóban, ők sértetlenül megúszták a történeteket, ugyanez viszont a körülbelül 4 millió dollár, azaz 1,5 milliárd forint értékű autóról nem mondható el: mire eloltották a lángokat, felismerhetetlenségig égett a Koenigsegg, csak a kerekei maradtak azonosíthatóak.

Limited Edition Koenigsegg Jesko NUR Edition has caught fire and burned out on the highway

(Nobody was injured)

