Magyarországon még sosem létezett villanyautó-vásárlási támogatás előkészítéséről beszélt Nagy Márton gazdasági miniszter az elmúlt hetekben, sajnos kevés konkrétummal. Két érdekes újdonságot azonban bedobott, amelyek alkalmasak az elektromosautó-piac felkavarására:

a használt villanyautók vásárlását is támogatnák,

egyfajta szabványt határoznának meg a támogatandó elektromosok körének kijelölésére.

Konkrét összegről, indulási időpontról, a támogatandók köréről és egyéb fontos részletekről nem beszélt, ezért a Vezess megkérdezett meghatározó piaci szereplőket, hogy ők milyen használt autóknak adnának vásárlási támogatást, milyen feltételekkel, és ez milyen hatással lenne a piacra és konkrétan az árakra.

Szerencsénkre más már kitalált egy használt villanyautós állami támogatási rendszert a magyar kormány előtt, vagyis van minta. Egy lengyel kolléga elmondta nekünk, mi a helyzet náluk.

A lengyelek az úttörői a használt elektromosok támogatásának

„A használt elektromos autókra előirányzott támogatás teljes összege meglepő, mintegy 1,5 milliárd złoty, ami kétszerese az új villanyautókra vonatkozó jelenlegi támogatási program (Mój Electrik) költségvetésének” – mondja kérdésünkre Adam Woźniak, a legnagyobb lengyel napilap, a Rzeczpospolita újságírója. A Vezess és a Rzeczpospolita egyaránt a Gremi nevű nemzetközi médiavállalat tagja.

Magyarországról nézve brutálisan magas összeget, forintra átszámolva közel 136,5 milliárd forintot osztanak szét a lengyelek, de nem csak pénzben más szint a lengyel, mint a nálunk jelenleg futó program. Idehaza kizárólag cégek, és kizárólag új elektromos autó támogatására pályázhatnak 30 milliárd forintos keretből, járművenként az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8-4 millió forintnyi támogatás nyerhető el. Abban nincs eltérés, hogy mindkét országban az Európai Unió pénze kellett a cégek (nálunk) és a családok (Lengyelországban) megsegítéshez.

„Az elektromobilitást támogató szakmai szervezetek már több mint két éve szorgalmazzák a támogatást, de a közelmúltig sikertelenül. A helyzetet a Nemzeti Gazdaságélénkítési Terv felülvizsgálata és az uniós források zárolásának feloldása változtatta meg” – állítja a lengyel program elindulásáról Woźniak.

Lezárták a lengyelek a jogállamisági vitákat A Vezess nem ír politikáról, ezért csak pár mondat arról, mi történt Lengyelországban. Amint az köztudott, az Európa-párti Donald Tusk tavalyi kormányra kerülése után az EU beleegyezett az előző kabinet alatt a jogállamisági viták miatt befagyasztott 137 milliárd eurós uniós pénzeszköz felszabadításába, és most áprilisban 6,3 milliárd euró értékben kifizette az országnak a helyreállítási alap első részletét. Minderről bővebben itt olvashattok.

A lengyelországi támogatási rendszer járművekre vonatkozó feltételei már ismertek, a fiatalabb villanyautókat vonják be a körbe, viszont a legdrágábbakat kizárták onnan. A megvásárolandó használt villanyautó nem lehet négy évnél idősebb és legfeljebb 150 000 zloty lehet az ára, ami forintban 13,65 millió forint. De a legokosabb része most jön, ugyanis a régi roncsok leselejtezése és az alacsonyabb fizetés plusz pénzeket jelent a vásárlóknak.

Adam Woźniak szerint „a régi autójuktól megszabadulók és a kevésbé tehetősek számára bónusz jár: a támogatást 10 százalékkal növelik akkor, ha az elektromos autó vásárlója nyilatkozatot nyújt be arról, hogy legalább három éve használt belső égésű motoros autóját leselejtezte. Ezenkívül a támogatás további 10 százalékkal emelkedhet, ha a vevő jövedelme a támogatás igénylését megelőző évben nem érte el a 135 000 zlotyt.” Átszámítva ez szinte pontosan havi egymillió forintos jövedelmet jelent.

A program kezdési időpontja és egyéb részletek egyelőre nem ismertek a lengyel kollégánk szerint.

Milyen legyen a magyar támogatási rendszer?

Természetesen megkerestük a gazdasági minisztériumot, de nem válaszoltak a feltett kérdésekre. Velük ellentétben a magyarországi használtautó-piacot jól ismerők elmondták, milyen lenne szerintük egy jó rendszer. A cégcsoportja által 9 különféle márkát forgalmazó Gablini Gábor szerint „egy támogatási rendszer fontos eleme kell, hogy legyen a 15-20-25 éves autók leadása és megsemmisítése. A leadásért kapnak mondjuk egy vouchert, amit beváltanak használt vagy új elektromosra.”

Ő a városokban sokat szaladgáló járművek cseréjére fókuszálna, ha már a levegő tisztábbá tétele a cél. Gablini Gábor a kishaszonjárművek vásárlását támogatná, a taxikat, a hivatásos járműveket, „plusz a nagycsaládokat, hogy kiváltsuk a most iskolába járáshoz, 1-2 kilométerekre használt idős autóikat.” Szerinte fontos lenne bevonni a szakmát is a szabályok megalkotásába, kérdésünkre azt mondta, erről egyelőre nem hallott.

Hozzá hasonlóan a JóAutók.hu ügyvezetője, Halász Bertalan is üdvözölne egy vásárlástámogatási rendszert. Az ideális megoldásnál ő segítené a magánszemélyek és a cégek használtautó-vásárlását is, de szociális szempontokat nem venne figyelembe előbbieknél. „Terjedjen minél jobban a technológia, ezért továbbra is támogatnánk a nagyobb jövedelműek vásárlását.” Ő a vételárhoz sávosan alkalmazna fix összegeket, minimum 80 százalékos akkupakk lenne az ideális előírás nála, és öt éves kornál húzná meg határt.

„Az ideális állami támogatásnak úgy kellene működnie, hogy a kereskedő is rugalmasan és könnyedén ki tudjon igazodni a bürokrácia útvesztőiben. Illetve az állam részéről a kereskedő felé a támogatás kifizetése rövid időn belül (30 napot nem meghaladóan) teljesüljön” – mondja Halász, amivel a korábbi problémákra utal.

A WeltAuto-t vezető Tóth Péter szerint feltételezhetően az állam célja az elektromos autók még nagyobb térnyerése, „így ezen cél elérése érdekében úgy gondolom, hogy ezen támogatási formának a társadalom lehető legszélesebb körében elérhetőnek kellene lennie.” Ugyanakkor ő behoz egy másik szálat is. „Véleményem szerint a legoptimálisabb az lenne, ha egy olyan támogatás valósulna meg, ami nem gyengíti az új villanyautók értékesítést.”

Hiszen ha az eleve olcsóbb 1-2-3-4-5 évesek megvásárlása még könnyebbé válik, kinek kellene a drágább új? Persze, lehet, hogy egy ilyen program és az általa generált kereslet feltolja a fiatalok árát.

Megváltoztatja ez a villanyautók árát? És a belső égésűek árát?

„Nehéz felmérni a hatásokat, a villanyautók iránti kereslet gyenge, a használt elektromosok kínálata messze túlszárnyalja a keresletet. Egyrészt a használt autók árai – amelyek ugye lényegesen alacsonyabbak az új autókénál – ösztönözhetik a vásárlókat. Másrészt a használt elektromos autók nagyon alacsony maradványértéke és a garanciaidő lejárta utáni szervizeléssel kapcsolatos esetleges problémáktól való félelem fékező tényezőnek bizonyulhat a vásárlók szemében” – mindezt a magyar piacról is mondhatta volna Adam Woźniak, nagyrészt ugyanez van nálunk is. Az új villanyosok elterjedését segítő támogatások hatásait ismerjük korábbról, de a használt elektromosok vásárlásának a megsegítése plusz milliókkal szintén jelentős változásokat hozhatnak a piacon.

„A forgalom és a kínálat szinte biztos, hogy növekedni fog – és kezdetben az árak is. Aztán később, ahogy tisztul a kép a villanyautók iránti kereslet kapcsán, az árak is korrigálhatnak” – feleli kérdésünkre Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője. Szavait erősítik azok a korábbi állami támogatások, amikor az ingyenpénzzel megtámogatott magánszemélyek is vásárolhattak új villanyautót, akkor a használtak piaca is jobban pezsgett a mainál. A hagyományos motorral szereltek stabil pozícióját és árait akkor ez érdemben nem befolyásolta, a kérdés az, ha a használt elektromos autókat jóval a ma meghirdetett áraik alatt meg tudják venni az emberek, mert 1-2-3 milliót hozzátesz az állam (mondjuk uniós támogatásból), mi lesz a szintén meghirdetett belső égésű motoros autók keresletével és árával.

Tóth Péter szerint „jelenleg azok az ügyfelek, akik belső égésű motoros autót használnak, nem feltétlenül nyitottak az elektromos autóra való váltásra. Főleg igaz ez az idősebb elektromos autókra, amik ára bár jóval kedvezőbb mint új társaiké, de hatótávjuk viszont kisebb, és ez sok felhasználó számára nem jelent alternatívát a benzines vagy dízel üzemű autójukkal szemben. Összességében nem gondolom, hogy a belsőégésű motorok piacára bármilyen hatással lenne” – mondja a WeltAuto ügyvezetője.

Na és a zöld rendszám?

Az elektromos autók minél szélesebb körű elterjedését vitathatatlanul segítette a zöld rendszám és a hozzá kapcsolódó kedvezmények bevezetése. Az ingyenes parkolás Budapesten még alapjog, számos helyen azonban már előregisztrációhoz kötött, ugyanakkor 2024-ben már azt is látjuk, hogy az átírási illetékkedvezmény, a cégautó adó-, a regisztrációs adó-, és a teljesítményadó hiánya önmagában már nem ösztönöz széles rétegeket villanyautó vásárlására. Ráadásul a plug-in hibridek zöld rendszámát elég sok kritika éri. Maradjon a megkülönböztetés és a kedvezmények, ha lesz vásárlási támogatás? Vagy ez adjon apropót a zöld rendszám rendszerének a reformjára?

Halász Bertalan meghagyná, de változtatna rajta. „A minimális hatótávot 25 kilométerről 80-ra lenne optimális emelni, mivel ezt a szabályt 2016-ban vezették be, és azóta a technológia rengeteget fejlődött. Minden más kedvezményt változatlanul hagynánk. Fontosnak tartjuk a PHEV előnyeinek a megtartását, ezzel is sarkallva az embereket az elektromos üzemmód használatára, amikor arra lehetőség van.”