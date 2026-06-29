Egy, a tompai (magyar–szerb) határátkelőhely közelében lévő telephelyet ellenőrzött – kockázatelemzés alapján – június 26-án az átkelőhely gépjárműszakértője és egyik alosztályvezetője, mert felfigyeltek egy ott parkoló autóra.
A feltűnő jelenség, egy Ferrari Spider 458 volt, amelyről kiderült, hogy a német hatóságok körözik, és lefoglalását rendelték el, írja a Police.hu.
A 75-100 millió forint közötti értékű autót a kiskunhalasi rendőrök lefoglalták, az esettel összefüggésben büntetőeljárás indult.
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Ferrari 458 Spider
Az olasz márka 2009 és 2015 között gyártott modellje, a 458-as nyitható tetős változata. 4,5 literes, V8-as motorja 570 lóerős teljesítményre képes, ami mellé 540 Nm-es forgatónyomaték párosul. 0-ról 100-ra 3,4 másodperc alatt gyorsul, míg a csúcssebessége eléri a 325 km/órát.
Ezen a modellen nyitható fémtetőt alkalmazott a Ferrari, de nem akármilyet: 25 kilogrammot spóroltak az olasz mérnökök azzal, hogy vászon helyett alumíniumot használtak – a tető mindössze 14 másodperc alatt nyílik és záródik. A 458 Spider 1430 kiló, azaz csupán 50 kilóval nehezebb, mint a zárt változat.