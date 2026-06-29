Egy, a tompai (magyar–szerb) határátkelőhely közelében lévő telephelyet ellenőrzött – kockázatelemzés alapján – június 26-án az átkelőhely gépjárműszakértője és egyik alosztályvezetője, mert felfigyeltek egy ott parkoló autóra.

A feltűnő jelenség, egy Ferrari Spider 458 volt, amelyről kiderült, hogy a német hatóságok körözik, és lefoglalását rendelték el, írja a Police.hu.

A 75-100 millió forint közötti értékű autót a kiskunhalasi rendőrök lefoglalták, az esettel összefüggésben büntetőeljárás indult.

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