Teljesen kiégett egy gépkocsi az M7-es autópálya 70-es kilométerénél, Szabadbattyán térségében, a Budapest felé vezető irányban, a leállósávban vasárnap – erről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adott ki tájékoztatást.

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, a lángok a száraz aljnövényzetet is elérték.

A tűz az aszfaltban és a kilométerszelvényt jelző táblában is kárt tett. A munkálatok idejére egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.

A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint:

49%-ban a motortérben keletkezik és kevés kivételtől eltekintve a jármű életkorának nem megfelelő karbantartás, avagy a karbantartás teljes hiányára vezethető vissza. Szivárgó tömítések, üzemanyag-folyás, olajjal keveredett szennyeződés feltapadása, az elektromos vezetékekről lemálló szigetelések vagy a kábelek sérülése és hasonlók a legjellemzőbb okok. Ilyenkor elég egy szikra (egy zárlatos vezeték, egy felverődő kő vagy fémdarab, hogy lángra kapjon valami) a forró, olajos motortérben.

30%-ban az utastérben csapnak fel először a lángok, majd onnan terjednek tovább. Az utastér általában telis-tele van éghető, sőt, kifejezetten gyúlékony anyagokkal. Kevés kivételtől eltekintve már maga a kárpit is könnyen lángra kaphat. Szinte minden autóban találni azonban öngyújtót, újságokat, rajtuk elemmel vagy akkumulátorral működő elektromos kütyükkel, telefontöltőket, fényes felületű tárgyakat, amelyek a napon gyorsan felhevülnek. Ott van továbbá maga a műszerfal, ami ma már egy kisebb komputer, tele elektromos csatlakozókkal, vezetékekkel, amelyek, ha zárlatossá válnak, akár tüzet is okoznak.

21%-ban (a hivatalos statisztikák szerint) „egyéb helyekről” indulnak ki a tüzek. Ezek alatt értendők a fékek, amelyek, ha olajos szennyeződés rakódik le rájuk, a fékezéskor keletkező hőenergia miatt könnyen tűzveszélyessé válhatnak. Okozhat tüzet azonban a lyukas kipufogó is, ha a lyuk olyan helyen található, ahol a kiáramló forró gáz képes felforrósítani valamely éghető anyaggal szennyezett felületet. Vagy, ha a forró kipufogógáz a csomagtérbe jut és ott hevít fel valamit, ami meggyulladhat. Tűzveszélyes lehet továbbá a sérült vagy elhasználódott katalizátor is. Főleg akkor, ha huzamosabb ideig parkolunk vele olajfoltos aszfalton.