A hőség kapcsán a kormány már több intézkedést is bejelentett: a kamionstop részleges feloldása, vízosztás a közösségi közlekedésben és a közutakon, vasúti sebességkorlátozások átmeneti bevezetése.

Az energetikai miniszter, Kapitány István ezeken túl fordult kéréssel a lakossághoz, köztük külön a villanyautósokhoz is. A miniszter a villamosenergia-ellátás zavartalansága érdekében a légkondiconálók használatában és a különböző eszközök töltését illetően is egy kis önmérsékletet kellene tanúsítani.

“Különösen az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Ha tehetjük, ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat, ugyanígy érdemes a különböző eszközök (laptopok, telefonok, elektromos autók) töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni” – írta Kapitány a Facebookon.