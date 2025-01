Ha egy autógyártó nevet vált, fontos, hogy valamilyen szinten megteremtse a folytonosságot. A Ssangyong (már nem is olyan) új tulajdonosának nevét felvéve egyre több piacon szerepel KGM-ként – Magyarországon is küszöbön áll a váltás –, így szerencsésnek látta, ha legalább a típusnevet van mihez kötni. Így hozta vissza az Actyont a kínálatba, de szerencsére csak a név maradt, a dizájn a Torres stílusjegyeit alkalmazza, még elegánsabb kivitelben. Ehhez a range roveres hátsó sziluett is hozzájárul – első pillantásra harmonikus autót alkottak a koreaiak.

Az alsóközép- és középkategóriák határára belőtt Actyon utastere folytatja az igényes vonalat: Nappa bőrfelületek, szénszálas és fahatású betétek, világító kristálygombban végződő váltókar teremt kellemes környezetet. Dupla 12,3 colos digitális kijelző, csekély zajkibocsátású Michelin abroncsok, laminált első oldalablakok erősítik az Actyon pozícióit. A 32 színű hangulatvilágítás kötelező gyakorlat, az alul-felül lapított, inkább hatszögletű, mint kerek kormány, valamint az azon elhelyezett kezelőszervek megint csak felfelé mozdítják a KGM presztízsét.

Visszarántja az embert a racionalitás talajára a mindössze másfél literes, közvetlen benzinbefecskendezéses turbómotor, amihez hatfokozatú Aisin automata váltó kapcsolódik. A csomagtartó 668 literes, a hátsó üléseket ledöntve 1568 literig bővíthető. Olyan opciók kérhetők, mint a kéz nélkül nyitható csomagtérajtó, a szellőztetett első ülések, a távvezérelhető hátsó ülésfűtés, vagy a kormányfűtés.

Az Actyon hamarosan Magyarországon is megjelenik, ennek dátuma, illetve a várható árak azonban még nem ismertek.