Január 1-jétől ingyenessé válik a kerékpár- és kutyaszállítás Budapesten belül a MÁV-csoport járatain. A díjmentes szállítási lehetőséget azok vehetik igénybe, akik ország- vagy Pest-vármegyebérlettel, Budapest-bérlettel, a fővároson belüli díjmentes utazási jogosultsággal, valamint arcképes álláskeresői havi bérlettel rendelkeznek – derült ki a MÁV közleményéből.

Fontos megjegyezni a BKK-val összhangban bevezetett változás kapcsán, hogy egy időben ezután is csak egy kerékpár vagy egy kutya szállítható díjmentesen. Azoknak, akik több kerékpárral vagy több kutyával utaznának, azokra továbbra is meg kell váltaniuk a szokásos menetjegyeket. Ugyanígy a megszokott utazási szabályok sem változnak annak érdekében, hogy

az utasoknak ne okozzon kellemetlenséget egy-egy helytelenül szállított bicikli vagy kutya.

Budapest közigazgatási határain kívül utazva továbbra is meg kell váltani a szükséges kerékpár- vagy kutyajegyeket, de a tavaszi tarifareform óta ezt kényelmesebben és kedvezőbb áron, 500 forintért tehetik meg az érintettek.

Azok, akik a Magyar Kerékpárosklub tagjai, vagy rendelkeznek START Klub kártyával, 375 forintért vihetik magukkal a kerékpárjukat a vonatokon. A havi kerékpár-országbérlet 4950 forintba kerül (szükség esetén helyjegyváltással), míg a kutyáknak 1890 forintért lehet országbérletet váltani, amikkel csaknem minden MÁV-Start, GYSEV, illetve HÉV-járaton korlátlanul lehet utazni. A Volán-járatokon azonban csak a kutya-országbérlet érvényes.

Kell póráz és szájkosár is

November óta már minden helyjegyes másodosztályú vonaton szállítható kis- és közepes termetű, azaz 20 kilogrammnál nem nehezebb kutya zárt doboz nélkül, csupán póráz és szájkosár használata mellett. A többi utas biztonságáért ugyanakkor a kutyáról az utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat nem szabad levenni, illetve a jegyvizsgáló kérésére az állat érvényes – 1 évnél nem régebbi – oltási igazolványát is be kell tudni mutatni, valamint neki továbbra is kutyajegyet vagy kutya-országbérletet kell váltani.