Az tudjuk, hogy az ittas vagy bódult állapotban lévő vezetés vagy épp a telefon nyomkodása durván rontja a sofőrök reakcióidejét ezzel pedig növeli a baleseti kockázatot. Lehetnek azonban más okok is, amelyek miatt lassabban reagálhat a járművezető.

Mint a közlekedéstudomány intézet bemutatja a bőséges ünnepi lakomák könnyen veszélyessé válhatnak.

Orvosilag is bizonyított tény, a túl sok túl nehéz étel elfogyasztása után az emberek többségére rátör a fáradtság. Nem feltétlen csak a nehéz, magyaros ételek, a zsíros húsok, a hurka-kolbász, a töltött káposzta szenderítheti álomba az embert, de a gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmazó ételek is. Utóbbiak közé sorolható a fehér lisztből készült összes cukros sütemény, köztük a bejgli is.

Ahogy cikkükben írják étkezés után az emberi szervezet erőforrásait az elfogyasztott ételek hasznosítására fordítja, ezért kevesebb vér jut az agyba, így csökkenthet összpontosítás, amire a biztonságos közlekedés kell.

Másfelől a KTI szerint az is a probléma forrása, hogy azok ételek, amelyek a vércukorszintet gyorsan megemelik, azok hatására megnő a szerotonin szint a szervezetünkben, ami álmosságot okoz.

A lankadó figyelem miatt később észlelik az út szélén haladó gyalogosokat, rosszabbul mérik fel az előttük haladók és a szemből érkezők távolságát.

Ugyanakkor a kajakóma utalhat inzulinrezisztenciára is, amely a későbbiekben 2-es típusú cukorbetegséggé alakulhat, sőt jelezheti a pajzsmirigy alulműködését is.Ha túl gyakran jelentkezik a kajakóma és már nem is szükséges túl sokat enni az elálmosodáshoz, érdemes orvoshoz fordulni. A túl alacsony és a túl magas vércukorszint hatása gyorsan, intenzíven jelentkezhet, ez veszélyes lehet.

A KTI jótanácsokkal is ellátja az autóvezetőket.

Vezetés előtt: