Japánban létezik az úgynevezett Kei jármű kategória, amely a legkönnyebb autókat jelenti. Eredetileg a második világháború után azért hozták létre, hogy fejlődjőn az ország motorizáltsága. A legolcsóbb járgányok később a városi zsúfoltság ellen is jó alternatívát jelentettek.

A korlátozott méretek (max. 3,4 m) és motorok (max 64 LE) miatt a tulajdonosok alacsonyabb adó- és biztosítási díjakat élvezhetnek, emiatt aztán kelendőek az ilyen járművek. Léteznek személyautó és áruszállító változatok is. Alapvetően a belső méret maximálása miatt egyszerű kocka formájúak, de készült már roadster is.

Nagy a verseny a gyártók között, ezért aztán születnek különleges változatok is. Daihatsu a jövő év elején, a Tokiói Autószalonon mutat be egy ilyet. Bár egyelőre tanulmányként állítják ki Mira e:S Turbo modellt, a Carcoops információi szerint megszülethet a sorozatgyártású változat is.

Az autó elkészítésében a Toyota sportrészlege a Gazoo Racing segédkezett, ami nem meglepő, ha tudjuk, hogy a Daihatsu tulajdonosa a Toyota. A Mira e:S Turbo koncepciót úgy írják le, mint „egy belépő szintű sportautót, amelyet úgy terveztek, hogy szélesítse a motorsport horizontját, és mindenki számára elérhetővé tegye a vezetés örömét”.

A tanulmány alapja a második generációs Mira e:S, amely 2017 óta van forgalomban, de készül Toyota Pixis Epoch és a Subaru Pleo Plus néven is. Az alapmodellhez képest külsőleg a sportos légbeömlőkkel ellátott első lökhárító, az egyedi hátsó lökhárító és nagyobb, BBS könnyűfém felnik különböztetik meg. A látványcsomagot a piros alapszínhez társított fekete dekoráció teszi teljessé, míg az utastérben sportüléseket alkalmaznak.

Ellentétben a Mira e:S 48 lóerős szívómotorjával a koncepcióautó a nevéhez híven turbós motort kap, amellyel a Kei Car kategória maximumát, azaz 64 lóerőt kínál. Ezzel párhuzamosan a folyamatosan változó áttételű (CVT) automata sebességváltót is ötfokozatú manuálisra cserélték. Egyelőre a futómű módosításáról nem tudni, de várható, hogy annál is a sportosság felé mozdultak el a tervezők, így téve teljessé a vezetési élményt.

Nem előd nélküli a Mira e:S Turbo, ott lesz a standon mellette az ötletadó versenyautó is, amely 2024-ben a Japán Rally bajnokságban indult. Persze az még tovább ment a bukókerettel, kagylóülésekkel a többi szükséges versenyfelszereléssel.

