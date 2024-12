46 éve van a piacon és továbbra is kitart a Lada Niva. Hétfőn az az Avtovaz bejelentette, hogy megkezdte a Lada Niva Sport gyártását. Nem siették el, hiszen egyszer már 2023-ban is szó volt a modell érkezéséről. De most úgy tűnik neki látnak.

Mint fogalmaznak az új modell egyesíti a Niva legendás terepjáró képességét és az orosz és nemzetközi szintű versenyeken, elsősorban a Selyemút ralin kipróbált technológiákat. Aversney győztese a Niva lett a 2024-es szezonban.

A Lada Niva Sport sportos felfüggesztéssel és fékekkel készül, ám hajtáslánca a Grantából ismert. Az autót 1,8-os 16 szelepes motorral szerelték fel, amelynek teljesítménye 122 lóerő, maximális nyomatéka 151 lóerő. Ezzel nagyjából 12 másodperc alatt érheti el a 100 km/órát a modell álló helyzetből. Ez persze Niva szinte jelent gyorsaságot, de ez a motor fényévekre van a szokásos 82 lóerős 1,7-es benzinestől.

Korszerűsítették a hosszában beépített motorhoz társuló sebességváltót, amely megerősített ötödik fokozatot megerősített kuplungházat kapott. Az összkerékhajtás továbbra is része a csomagnak.

Kívülről a hűtőrácson látható Sport embléma, a 16 colos kerekek, szélesebb sárvédők és motorháztető-nyílás azonosítja a modellt, de kap még kiegészítő LED-es fényszórókat is.

Belül a Niva Sportban piros díszítéssel oldják a sötét belső komorságát. Jutott belőle az ülésekre, a bőrborítású kormánykerékre, a műszerfalra, a kesztyűtartóhoz, a váltókarokra is. A kiadott fotó alapján látszik, hogy a Niva Sport légkondicionálóval, ülésfűtéssel, elektromos tükrökkel és elektromos ablakokkal felszerelt.

Ezek a modellek nem a szokásos helyen készülnek, a festett karosszériákat a Lada Sport összeszerelő sorra szállítják, itt szerelik össze azokat. Az első autók még nem a nagyközönségnek készülnek azok az Avtovaz megfelelő részlegeihez kerülnek átfogó tesztelésre és a tervezési jellemzők megerősítésére.

A Lada egyelőre nem árult el konkrétumokat a Niva Sport piaci bevezetéséről vagy árazásáról, a részleteket későbbi időpontra igérik. A helyi média azonban azt találgatja, hogy az új változat átlépheti a 2 000 000 rubel (kb. 7,9 millió forint) lélektani határt, és ezzel a legdrágább modell lesz a kínálatban. Összehasonlításképpen, a jelenlegi Niva választék 981 000 rubelről (3,9 millió forint) indul, a csúcs pedig 1 485 000 rubelbe (5,9 millió forint) kerülő Bronto Prestige kivitel.

