December 17-én azonnali hatállyal változott a magyar KRESZ, de a módosítások nem sokban érintik a hétköznapi közlekedőket. Pető Attila „KRESZ-professzor” néhány pontban összefoglalta, pontosan mi változott.

1. Buszsáv használata

Az autóbuszsávot továbbra is használhatják a buszok, trolibuszok, taxik, kétkerekű segédmotorok, motorkerékpárok, és bizonyos esetekben kerékpárosok. A személyautók is behajthatnak, ha a következő kereszteződésben jobbra kanyarodnak, parkolóhelyet keresnek, vagy kapualjba hajtanak be.

2. Megkülönböztető jelzések

Azon járművek, amelyek rögzített kék vagy kék-piros villogóval vannak felszerelve, a buszsávot akkor is használhatják, ha a jelzés épp nincs aktiválva. Ez a szabály mostantól a rendőrség személyvédelmi szolgálatának és a terrorelhárítás járműveire is vonatkozik.

3. Előzési tilalom

A megkülönböztető jelzést használó járműveket továbbra sem szabad megelőzni, és biztonságos követési távolságot kell tartani. Szigorítás: az ilyen járművek vezetőjét nem szabad zavarni, például azzal, hogy valaki a mentőautóra tapadva szlalomozik a forgalomban. (A szabályok szelleméből fakadóan ez eddig sem volt szabályos, de nem is volt konkrétan tilos. Most már az.)

4. Behajtási tilalom kivételei

Ha egy megkülönböztető jelzést használó jármű csak a fényjelzést aktiválja (pl. mentő éjszaka), akkor a „Mindkét irányból behajtani tilos” táblával ellátott útszakaszokra is behajthatnak. Ez nem vonatkozik az „Egyirányú utca” táblára.

5. Parkolás tilosban

A védett személyek kíséretét szolgáló járművek mostantól fényjelzés nélkül is megállhatnak tilosban, ha nem veszélyeztetik a közlekedőket és jól láthatók.

A változások tehát főként pontosítások és speciális szabályok kiegészítései. A teljesen újraírt KRESZ várhatóan jövőre érkezik: