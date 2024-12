Büntetőfékezés Vas vármegyében Előbb indexelés nélkül bevágott elé, majd büntetőfékezett is, a bekövetkezett balesetben a két autóban több, mint kétmillió forint lett a kár – áll a Szombathelyi Járási Ügyészség vádiratában. A vád szerint a vádlott 2023 márciusában Vas vármegyében egy üzletsor előtt várakozott, majd indexelés nélkül hajtott fel autójával az úttestre. Az úttesten érkező sértettnek intenzíven kellett fékeznie, hogy ne ütközzenek össze. A sértett emiatt a fényszóró felvillantásával jelzett a vádlottnak, aki vissza is intett neki. Ezután mindketten gyorsítottak, az autók sebessége mintegy 37-38 km/órára nőtt. A vádlott azonban váratlanul és indokolatlanul állóra fékezte a kocsit, ami miatt a sértett vészfékezésre kényszerült, de még így is nekiütközött a másik autónak. A vádlott autójában 1,6 millió forintot, míg a sértett kocsijában 700 ezer forintot meghaladó kár keletkezett. Személyi sérülés nem történt. A vádlottal szemben közúti veszélyeztetés bűntette és rongálás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.