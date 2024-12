Szombaton életbe léptek az új KRESZ-szabályok, melyek kemény fellépést írnak elő az alkohol- és drogfogyasztás ellen, valamint szigorúbban büntetik a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot. Az első szabálysértőt Nápolyban bírságolták meg: az autós vezetés közben használta mobiltelefonját a város egyik legforgalmasabb utcájában – jelentette az MTI.

Az új közlekedési szabályok értelmében ilyen esetben 250-1000 euró – átszámítva 102 ezer és 408 ezer forint – közötti bírság szabható ki, és a vezető jogosítványát legalább egy hétre bevonják. Ugyanígy büntetik azt, aki biztonsági öv nélkül vagy menetiránnyal szemben vezet. Ha az autóst nem első alkalommal kapják rajta a mobiltelefon használatán, a bírság 1400 euróig, azaz a mostani árfolyamon több mint 570 ezer forintig emelkedhet, és a jogosítványát három hónapra bevonják. A büntetés a duplájára emelkedik, ha a mobiltelefon használata közben balesetet is okoz.

Újdonságot jelent, hogy ha a közúti ellenőrzésen végzett drogteszt eredménye pozitív, a vezető jogosítványát automatikusan három évre bevonják.

Ezentúl az ittas vezetés, valamint a gyorshajtás is többe kerül az olaszoknak. Amíg az előbbi vétségnél az illető nemcsak a jogosítványának, hanem akár a szabadságának is búcsút inthet, ha a megengedett haladási sebességet legalább 10 km/órával lépi túl, szintén több százezer forintnak megfelelő összeggel lehet szegényebb, és akár egy hónapra is bevonhatják a vezetői engedélyét.

Az új szabályzat kötelezővé teszi a rendszámot, a sisakviselést és a biztosításkötést a városi utcákban használt elektromos rollerek esetében. Az átállásra a rollertulajdonosok és a rollermegosztó-cégek türelmi időt kaptak.