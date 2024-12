A Kúria Önkormányzati Tanácsa megsemmisítette a fővárosi rendelet egyik, törvényi felhatalmazás nélkül született részét, így 2025. május 31-én hatályát veszti az a kitétel, miszerint a parkolójegyet „a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosító, teljes egészében látható és olvasható módon” kell elhelyezni – írja a Hvg.hu.

A fővárosi rendeletet 2010-ben fogadták el és 2016-ban módosították, míg a megsemmisítésére azután kerül sor, hogy a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság egy ott tárgyalt per során kétségbe vonta a törvényességét. Az ominózus ügyben a Kúria azt kifogásolta, hogy nem biztosítottak lehetőséget a várakozási díj megfizetésének utólagos igazolására, így azt kétszeresen fizettették volna ki a megbüntetett autóssal.

A határozat értelmében csak akkor köthetik ki, hogy a parkolójegyet jól látható módon, a szélvédő mögött kell elhelyezni, ha a szabályozás biztosítja az utólagos bemutatás lehetőségét is. A közgyűlés májusig újabb szabályozást is elfogadhat: a szövegezése hasonlíthat a megsemmisített rendelkezéséhez, ugyanakkor ennek a kitételnek is szerepelnie kell benne.