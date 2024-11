Miután az Audi szeptemberben megújította középkategóriás szabadidőjárművét, most a modell terepkupé-variánsa került sorra. Az időbeli elhatárolás észszerű, hiszen más karakterű változatokról van szó, még ha a műszaki tartalom teljes mértékben azonos is – sőt, a fő arculati elemek is megegyeznek.

Személyisége saját, tudása közös 1 /34 Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback Fotó megosztása: 2 /34 Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback Fotó megosztása: 3 /34 Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback Fotó megosztása: 5 /34 Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback Fotó megosztása: 6 /34 Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback Fotó megosztása: 7 /34 Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback Fotó megosztása: 9 /34 Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback Fotó megosztása: 10 /34 Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback Fotó megosztása: 11 /34 Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback Fotó megosztása: 13 /34 Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback Fotó megosztása: 14 /34 Audi Q5 Sportback Audi Q5 Sportback Fotó megosztása: 15 /34 Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 17 /34 Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 18 /34 Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 19 /34 Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 21 /34 Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 22 /34 Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 23 /34 Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 25 /34 Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 26 /34 Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 27 /34 Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 29 /34 Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 30 /34 Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 31 /34 Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 33 /34 Audi Q5 Sportback és Audi SQ5 Sportback Audi Q5 Sportback és Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: 34 /34 Audi Q5 Sportback és Audi SQ5 Sportback Audi Q5 Sportback és Audi SQ5 Sportback Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Egyformán újult meg például a hűtőmaszk, az első és hátsó lámpatestek, ugyanúgy megtalálható a hátsó szélvédőre vetítő, így nagyobb felületen látható harmadik féklámpa. Egyezik a hátsó lökhárító kialakítása, de még az oldalfalat tagoló törésvonalak is.

Az övvonal azonban a hátsó lámpáknál nem lefelé, hanem felfelé emelkedik, és ahelyett, hogy a lámpatestek felső élét rajzolja ki, a hátsó szélvédő alatti kiemelkedés peremét határozza meg, amelyhez laposabb szögben futhat alá a tetővonal.

Az utastérben megint csak a már ismert környezet fogad, fókuszban az utas előtt elhelyezett, második érintőképernyővel.

Hajtásláncból két négyhengeres és egy V6-os, két benzinmotor és egy dízel választható, mindegyik 48 V-os mild hibrid konfigurációban. A kétliteres alapmotorok 204 lóerősek, a benzines 340, míg a dízel 400 Nm maximális nyomatékkal. Az SQ5 háromliteres motorja 367 lóerőt és 550 Nm nyomatéki csúcsot ad.

Ami a helykínálatot illeti, az Audi Q5 Sportback csomagtartója 515 literes, a hátsó üléseket lehajtva 1415 literre bővíthető. Az SQ5 Sportback esetében 470, illetve 1388 literrel számolhatunk. Vontatni akár 2,4 tonnát tud az autó.

Kattints ide az Audi Q5 Sportback gyári videóinak megtekintéséhez!