Veszélyes dolog a globális autóipar. A Stellantis-csoport először bejelentette, hogy Latin-Amerikában új modellt vezet be, majd hírül adta, hogy Európában is forgalomba hoz egy újoncot. Mindkettőt Citroën C3 Aircrossnak nevezik, sőt, aztán lesz egy harmadik variáns is, az Opel Frontera. Ugyanaz a négyméteres karosszéria, kettő vagy három üléssoros belső térrel.

Mégis kell, hogy legyenek különbségek, hiszen a Citroën C3 Aircross most megbukott a Latin NCAP töréstesztjén, ezt pedig annak ellenére nem tudjuk elképzelni az európai Citroën / Opel-variánsról, hogy az Euro NCAP még nem vette fel programjára a Stellantis újoncait.

A legnagyobb probléma egyébként az volt, hogy az autót mindössze két frontális légzsákkal szállítják, sem oldalsó, sem függönylégzsák nincs benne, és ilyenek nem is rendelhetők hozzá. Ezért aztán a Latin NCAP szakemberei el sem végezték az autón az oldalirányú oszlopnak ütköztetéses vizsgálatot, márpedig ha egy vizsganemben bukik egy autó, akkor a végeredmény sem lehet jobb a zérónál.

Azt azért hozzátennénk, hogy a többi mérésen sem remekelt az autó, és ez már ad okot némi aggodalomra. A felnőtt utasvédelem terén 33,0%, a gyermek utasvédelemben 11,4 százalék volt a teljesítményt, a gyalogosok védelmét 49,6 százalékkal hozta, a vezetőtámogató rendszerek tesztjén pedig 34,9 százalékot kapott.

A frontális ütközésnél az első utas mellkasa nem volt kellően védett, az oldalirányú akadálynak ütköztetésnél az oldalfal behatolt az utastérbe, az Isofix gyermekülés-rögzítő aljzatok nem feleltek meg a helyi (brazíliai) előírásoknak, az első utaslégzsákot nem lehet kikapcsolni, ezzel gyerekvédelemből nullázta magát az autó. A fejtámaszok nem védtek megfelelően, adaptív sebességszabályozás, sávtartó automata vagy autonóm vészfékrendszer pedig felárért sem elérhető.