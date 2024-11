Nyújtott orr, amiben elfér egy V8-as? Dupla hátsó tengely, mert csak? A Chelsea Truck Company nem ismert lehetetlent, ha a Land Roverből kellett valami különlegeset építeni.

Nyilván eljutnak majd ide az Ineos Grenadierrel is, hiszen az is alvázas szerkezet, amit könnyebb a szerkezeti szilárdságot nem veszélyeztetve toldani-kurtítani, mint egy önhordó karosszériát. Egyelőre azonban maradnak az alapoknál, és teljes körű optikai tuningokat készítenek az új fejlesztésű, de old school terepjáróhoz.

A most bemutatott Ineos Grenadier Grandmaster szélesített kerékívekkel (+40 mm), selyemfényű karosszériával, nyersen hagyott szénszálas betétekkel követi ezt a receptet. A lökhárítók megmaradtak funkcionális darabnak, de színes betétek dobják fel a látványt. A karbon hűtőmaszk közepébe kiegészítő reflektorokat szereltek.

Új fejlesztés a szélvédőkeret közepére illesztett terepfényszóró, amely kialakításában a versenyautók magasra húzott légbevezető rendszerét idézi.

Az utastérben mindent bőr, méghozzá kék bőr borít, egyenesen Olaszországból..A célkeresztként megformált kipufogócső a Chelsea Truck évtizedes védjegye.

A 20 colos keréktárcsákra vegyes használatú abroncsokat húztak.