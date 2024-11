Amellett, hogy éveken belül akár a Suzuki esztergomi üzemében is gyárthatnak elektromos autót, a japán márka az eVX-szel belátható időn belül beléphet a villanyautó-piacra. Tanulmányautóként először tavaly januárban mutatta meg magát a várhatóan 2025-től kapható eVX, aminek a szériaváltozatát sokáig csak kémfotókon lehetett látni.

Sok mindent még nem, azt viszont már tudni az adott esetben terepre is alkalmas villany-SUV-ról, hogy az eddiginél is szorosabbra fűzi majd a Toyota és a Suzuki kapcsolatát, az új típust ugyanis mindkét vállalat számára gyártani fogják a Suzuki indiai létesítményében – írja a Smarter Media. Az eVX az egész világon be fog mutatkozni, amivel mind a Suzukinak, mind pedig a Toyotának az a célja, hogy az embereknek megfizethető és jól használható japán villanyautót kínáljon.

A képre kattintva galéria nyílik:

Toyotaként is jön az első villany-Suzuki 1 /10 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 2 /10 Fotó: Suzuki Fotó: Suzuki Fotó megosztása: 3 /10 Fotó: Suzuki Fotó: Suzuki Fotó megosztása: 5 /10 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 6 /10 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 7 /10 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 9 /10 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: 10 /10 Fotó: Toyota Fotó: Toyota Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az eVX-nek belső égésű motorral szerelt változata nem lesz, így kizárólag elektromos hajtással kerül forgalomba, abból is felárért rendelhető dupla motoros, összkerékhajtású kivitel. A hajtásláncot, az akkumulátort és a modellhez dedikáltan tartozó elektromos platformot a Suzuki a Toyotával és a Daihatsuval közösen fejlesztette ki.

Az első elektromos Suzuki hossza 4,3 méter, a szélessége 1,8 méter, a magassága pedig 1,6 méter lesz. Nem hivatalos forrásokból úgy tudni, az akkumulátor kapacitása 60 kWh-s lesz, ami egy töltést 500 kilométerre tud majd beosztani. Az elektromos hajtáslánc része lehet a kétfokozatú sebváltó is, melyet egy kanadai cég fejlesztett, ezzel javítva a gyorsulást, a terepjáró-képességet és a már említett hatótávolságot is. Ennek azonban az a hátulütője, hogy az autó tömegét és árát növelné, így elképzelhető, hogy nem minden változat, csak a drágább, összkerékhajtásúak kapnák meg.

Érdekesség, hogy tavaly év végén az Urban SUV képében a Toyota egy olyan, az eVX-re méreteiben, arányaiban, de még formában is erősen hajazó koncepcióval rukkolt elő – most már azt is értjük, miért. A Suzuki és a Toyota 2016 óta tartó együttműködése több közös modellt is eredményezett, aminek köszönhetően a Suzuki kínálatában a Toyota Corolla Touring Sports és a RAV4 is megjelent Swace, illetve Across néven.